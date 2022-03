Angélica Castro tras detención de dos involucrados en encerrona a Cristián de la Fuente y su hija: “Las penas deben ser duras”

El pasado fin de semana se confirmó la detención de dos sujetos, quienes presuntamente serían responsables de la encerrona que sufrió Cristián de la Fuente y su hija Laura, en la comuna de Lo Barnechea. Tras la noticia, Angélica Castro se manifestó en redes sociales con un mensaje de agradecimiento a la Policía de Investigaciones (PDI), y una crítica frente a las sanciones de uno de los involucrados, quien ingresó al país ilegalmente tras ser expulsado antes de cumplir su condena por un delito similar en 2020.

“Primero que todo, queremos dar gracias a Dios y a todos los que nos han apoyado con oraciones y energía porque Lau sigue recuperándose paso a paso, literalmente, y seguimos rezando para que muy pronto vuelva a caminar como antes”, partió diciendo la presentadora.

“Segundo, queremos agradecer el gran trabajo de la PDI a cargo de los subprefectos Oscar Bacovich y Juan Riquelme y a todos los oficiales que lograron esta captura. También agradecer al señor fiscal Jorge Reyes de la Fiscalía Oriente por todo su trabajo y a seguir confiando en la justicia para que ahora que están detenidos, no vuelva a pasar que los expulsen antes de terminar su condena y regresen al mes al país en forma ilegal a seguir delinquiendo”, agregó.

Angélica Castro, su hija Laura, y Cristián de la Fuente (Instagram)

Angélica Castro remarcó que si el sujeto hubiera cumplido su condena, su hija no habría recibido el disparo en ambas piernas. Por este motivo, exigió penas más duras. “Al que nos disparó, si no lo hubiesen expulsado a los dos años y hubiese cumplido la condena, por un delito similar cometido el año 2020 en Chile, nuestra hija no hubiese recibido un balazo que le atravesó ambas piernas”, dijo.

“Por eso es que las penas para estos delincuentes y homicidas deben ser DURAS, para evitar que otros niños chilenos sigan siendo VÍCTIMAS de violencia”, destacó. “Laura gracias a Dios sigue viva, pero hay muchos niños y niñas que lamentablemente no lo están y es por ellos que tenemos que trabajar juntos como país para detener esta delincuencia que nos afecta a todos por igual. Justicia para todos”, cerró.