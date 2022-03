“Preocúpese de su hijito”: Junior Playboy respondió a Raquel Argandoña tras crítica en “Zona de Estrellas”

Una verdadera polémica fue la que se generó tras los dichos de Raquel Argandoña en el programa Zona de Estrellas, en donde criticó a Junior Playboy por la nueva faceta esotérica que ha mostrado en redes sociales. Esto, a raíz de una transmisión en vivo que realizó el ex chico reality en la que apareció leyendo las cartas.

“¿No le da vergüenza verse, de verdad?”, cuestionó, indicando que aparecía tocándose la axila y acostado en la cama. “Tienes que ponerle seriedad, si él dice que es un vidente...”, recalcó la ex panelista del Bienvenidos.

“Él dice eso para que hablemos de él, él no puede estar cuerdo”, agregó, a lo que Joche Bibbó le respondió: “Él es así, descubrió que tiene un don”.

Junior Playboy respondió a Raquel Argandoña y recordó polémica con Nano Calderón

Horas después de lo señalado en el programa Zona de Estrellas, Junior Playboy respondió a las declaraciones de Raquel Argandoña con un video en el que incluso repasó al hijo menor de la opinóloga, Nano Calderón.

“Este video va para la señora Raquel Argandoña. Cuando alguien trata de burlarse de Junior Playboy, se está burlando de Chile entero. Debe tener cuidado con lo que dice, si comenta que no estoy en mi sano juicio, de que algo no está bien, de que a lo mejor no es normal. Quiero decirle a usted que antes de preocuparse de mí o de mis cosas, preocúpese de su hijito, porque ahí yo no veo sana la cosa”, dijo.

“A mí no me gusta que se metan en mi vida ni que me pongan en tela de juicio. Ustedes no son ni patrones, ni los dueños de la verdad o de la razón (...) Usted tiene que saber medir su vocabulario. Y no se ande preocupando de mí, preocúpese de su hijo, aléjelo de todos los corta cartones que anden por ahí. Porque el que realmente necesita su ayuda es Nano Calderón, con nombre y apellido (...) Él para lo único que sirve es para ser el muñeco de Chucky. Intérnelo y cuídelo de esta sociedad”, agregó en el registro compartido en Instagram.