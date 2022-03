Reaparece William Levy en Instagram con nuevo mensaje ante los rumores de separación

William Levy se ha convertido en tema de discusión desde hace varias semanas, cuando, a través de sus historias de Instagram, anunció la separación de su esposa Elizabeth Gutiérrez tras 19 años de relación.

Levy y Gutiérrez han estado en el ojo del huracán por los diversos rumores que han rodeado a su separación y, aunque ambos han dejado claro que están enfocados en mantener una relación sana como padres, no han faltado quienes dejen comentarios negativos.

La pareja ha procurado mantener fuera del foco las razones de su separación, por lo que siguen saliendo teorías como infidelidades, traiciones y más, de lo cual ellos no han emitido ningún comentario.

A través de sus historias de Instagram, el actor compartió una imagen que se convirtió en un nuevo motivo para que los usuarios de las redes sociales generaran polémica.

La imagen fue hecha por una fanática y muestra a Levy von un uniforme de béisbol con una expresión despreocupada y la frase: “Mi cara cuando escucho a la persona que cuenta la versión mentirosa de la historia y sé toda la verdad”.

¿William Levy lanza indirectas sobre su separación?

Muchos asumieron que la imagen hacía referencia a los diversos rumores que han salido acerca de la separación de su esposa, ya que la controversia no ha parado para el cubano ni para la actriz mexicana.

Hace tan solo unas semanas, Elizabeth Gutiérrez se pronunció ante los rumores desatados y aclaró que no dará ningún detalle sobre lo que vivió con su ahora expareja.

Además aclaró que desea felicidad para William Levy y ambos siguen enfocados en hacer un buen equipo como padres para darles la mejor crianza a sus hijos.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! Enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, escribió la actriz en una publicación.

La famosa aseguró que espera lo mejor para su expareja: “Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos… no hay culpable en esta situación!!! No me alegro de ataques a su persona… No lo agradezco!! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante!! El que ve por nuestro bienestar… todos los días... deseo siempre lo mejor para él… amor… mucha salud, felicidad… con o sin mí”.

Finalmente aclaró que es una situación familiar que no están dispuestos a compartir y solo están enfocados en el bienestar de sus hijos.

“No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque… solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado… nuestra verdad cómo pareja… y ahí se va quedar… con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!”, concluyó.