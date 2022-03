Lo que debes saber sobre los nuevos personajes de la cuarta temporada de ‘Sex Education’

La cuarta temporada de ‘Sex Education’ es una de las más esperadas por los fieles fans de esta serie que muestra sin “tapujos” todo lo que tiene que ver con el desarrollo, gustos y preferencias de los jóvenes actuales quienes además están dispuestos a ir descubriendo su identidad o seguridad para estar en armonía con su ser.

Es por eso que más allá de mostrarse como una producción que hace énfasis en los encuentros sexuales, se explora todo lo que tiene que ver con la manera en qué se deben afrontar los conflictos internos y el saber distinguir a qué grupo se pertenece, sobre todo en estos tiempos en los que la comunidad LGBTQ+ está siendo cada vez más apoyada en la sociedad mundial.

De ahí que cada uno de sus personajes están desarrollados con una misión o con una subtrama interesante y que busca coincidir con algunas realidades de los jóvenes de hoy día que siempre están buscando la manera de captar la atención sobre todo en sus relaciones en las que solo buscan ser entendidos por su entorno.

Nuevos personajes de la cuarta temporada de ‘Sex Education’

Aunque aún no se han revelado más detalles de lo que será la cuarta temporada de ‘Sex Education’ el público espera ver más momentos épicos y sobre todo que estén orientados a la inclusión y cómo el grupo se va diversificando y adaptando a las nuevas realidades de géneros y sobre todo cómo éstos desarrollan su sexualidad en una de las etapas más conflictivas como es la de la adolescencia.

Por eso, entre las novedades que hay para este regreso se encuentra la presencia de dos alumnos que a criterio de los realizadores serán muy poderosos, influyentes, pero sobre todo interesantes y determinantes para este regreso. Y aunque aún no se ha elegido a los actores que los interpretará, ya se conoció parte de su perfil y el papel que desarrollarán en la trama.

El primer personaje se llamará Abbi y al parecer tendrá un estilo muy “Winona Rider” que posee un pasado conflictivo y que siempre trata de encajar en grupos en los que en ocasiones se convierte en una líder, ya que es honesta y que trata de buscar siempre el lado positivo de todo, porque viene de unas creencias ultraconservadoras y transformadoras. Ella vive en casa de Kent, pues su familia la sacó de su hogar por considerarla “rara” y que no respetaba las normas y religión que ellos profesan.

Por otro lado se presenta Kent, un chico transmasculino que por el contrario sí es aceptado por su familia, pero que trata de alcanzar popularidad, pero no lo logra por su inseguridad y porque no está claro sobre sus ideales y cómo desafiar todos sus miedos. Él será un gran aliado de Abbi, por eso se dice que esta pareja se encargará de mostrar una visión diferente a la que se venía manejando en esta trama cada vez más interesante, analítica , así como polémica, pero al mismo tiempo divertida.