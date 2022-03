Belinda reaparece y asegura que el género pop es “machista” e “injusto”

Ahora que Belinda ha podido darse un respiro de la oleada de cuestionamientos en torno a su separación de Christian Nodal, está más enfocada que nunca en volver a la cima de la música.

En febrero, la cantante logró recuperar el control absoluto de sus canciones tras una larga batalla contra Universal Music, disquera que bloqueó su carrera musical durante los últimos años. Con esto, dio a entender a los fanáticos que está más que lista para hacer nueva música.

Aunque al parecer, primero hará un proyecto con Netflix llamado “Bienvenidos al Edén”, en el que dará vida a uno de los personajes principales.

Eso sí, aunque está muy feliz de volver a la acción, no dejó de señalar su preocupación por estar en una industria que sigue favoreciendo en gran medida a los hombres.

La intérprete de “Luz sin gravedad” señaló que el medio artístico, en particular en la musica, es “machista” e “injusto”.

Belinda y Nodal

“Es totalmente injusto. Ha mejorado, pero aún es machista”, dijo a la Agencia EFE España.

En una reciente entrevista para la Agencia EFE en España, Belinda habló sobre sus inicios en la televisión así como lo difícil que fue posicionarse como un nuevo talento..También reveló que en las producciones era común que hicieran que las mujeres estuvieran siempre detrás de los hombres. Esto la obligaba a esforzarse más por destacar.

Belinda aseguró que en su música ella siempre se ha preocupado por darle un lugar a todos.

“En mis temas igual hay cinco autores, porque se le da crédito a todos los que participan, como tiene que ser, aunque hayan puesto una frase o una palabra. ‘Ay, pues claro, ella no habrá hecho nada’, suelen pensar. Siempre es así, cuando a lo mejor la mujer ha hecho el 80%”, sentenció.

Según dijo la cantante, la española Rigoberta Bandini es un gran referente para ella ya que a través de la música ha expuesto situaciones que las mujeres viven y de lo que muchos en la industria no se atreven a habalr abiertamente.

“Me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!”, bromeó Belinda en la entrevista.

La cantante puso un alto a las difamaciones y críticas sexistas

Tras mantenerse un tiempo en silencio por la ruptura con Nodal, Belinda puso un alto a quienes sólo se dedicaron a criticarla.

La cantante publicó una serie de mensajes en sus redes sociales para poner alto a las difamaciones, especialmente por parte de los medios de comunicación.

En el texto, Belinda señaló cómo han tergiversado la información y cómo esto la coloca en una posición vulnerable, algo que sucede con muchas mujeres víctimas de señalamientos.

“No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, se lee en una parte del comunicado.