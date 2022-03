Adriana Barrientos arremete contra Joche Bibbó: “No puede seguir en televisión”

Molestia le causaron a Adriana Barrientos los dichos de Joche Bibbó en el programa Zona de Estrellas, en donde repasaron los looks que los famosos utilizaron en el festival Lollapalooza, incluyendo uno de los suyos. Y es que durante una de las jornadas, la modelo apareció con un traje de baño Gucci y accesorios de la misma marca.

Justamente de eso hablaban los panelistas del espacio de Zona Latina, cuando Joche Bibbó preguntó en qué trabajaba la famosa, respondiendo rápidamente que “en su OnlyFans”.

Tras los dichos del argentino, la modelo emitió sus descargos durante una conversación con Publimetro y pidió su salida de la televisión por “denigrar constantemente a las mujeres”.

“Con ese comentario quiso decir que soy prostituta, no sé qué le pasa a ese hombre”, dijo. “Yo no tengo cuenta en OnlyFans y tampoco tendría ningún problema en tenerla, me gustaría hacerlo de hecho, pero su comentario fue despectivo, porque fue en alusión a que me dedicaría a la prostitución”, remarcó.

Además, respecto a la posibilidad de formar parte de dicho sitio, comentó que “si lo hiciera estaría en todo mi derecho, porque las niñas son regias, pero él está denigrando a mis compañeras que trabajan ahí. Hoy en día no podemos permitir que traten de denigrar a las mujeres. Él hace alusión a la prostitución y esa página está lejos de eso, es una oda al cuerpo”.

Adriana Barrientos: “Él ya no puede seguir en televisión”

Luego de criticar el comentario de Joche Bibbó en el programa de Zona Latina, recordó que el argentino tiene un historial de comentarios despectivos”.

“Le dijo ‘chancha negra’ a Dominique Gallegos, a Michelle Carvalho la trató de ‘gorda’, ahora quiso decir que soy prostituta. Él ya no puede seguir en televisión”, señaló.