La transformación de Paola Nuñez que prueba la importancia de tener una rutina de skin care antes de los 40

Ha pasado mucho tiempo desde que Paola Núñez nos conquistó como Bárbara Bazterria en “Amor en custodia” sin embargo, no ha perdido su encanto ni belleza y hoy, con 43 años, se ve como en aquel entonces.

Paola tiene una amplia trayectoria en televisión y desde siempre ha sido alabada por su talento.

La actriz ha sido fiel partidaria de abarazar la belleza natural y de motivar a sus seguidoras a cuidar el cuerpo a través de un estilo de vida saludable.

A pesar de que suele ser muy hermética con respecto a su vida privada, a través de redes sociales comparte sus proyectos así como los cuidados que sigue para lucir tan bien.

Hace unos días compartió que se sentía angustiada porque muchas personas le estaban pidiendo que “dejara de hacerse tantas cirugías” en la cara. Núñez reveló que lo único que se había hecho era una operación de nariz, tras terminar la telenovela “Pasión Morena”, así como un tratamiento de ácido hialurónico periódico en los labios.

“Me voy a hacer mis geles con la galvánica mientras les comparto, las últimas dos fotos que subí a sus redes me han comentado que yo tenía muchas cirugías, que qué me había hecho en la cara. La única que me he hecho en la cara es la nariz que me operé hace muchos muchos años”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

A pesar de que en un momento se sintió frustrada y confundida por lo que la gente decía sobre ella, finalmente entendió que todo es gracias a que está muy comrpometida con su rutina de skin care.

Desde siempre, ella ha mostrado un estio de vida saludable, entre tratamientos de skin care rigurosos, ejercicio y una alimentación balanceada. Parte de su rutina incluye el uso de la galvánica, un aparato estético que ayuda con la absorción de nutrientes en la piel a través del uso de electrodos.

En cosmetología, la galvánica revitaliza y reafirma la piel, crea un efecto antiedad, libera células muertas, estimula la circulación sanguïnea y mejora la oxigenación de la piel.

La piel es el órgano más grande que tiene tu cuerpo, sin embargo, muchas veces lo descuidamos.

Es importante que desde jóvenes aprendamos a tener los cuidados necesarios para tener una piel saludable, no sólo para vernos bien sino también para sentirnos mejor.

La piel está expuesta al sol y a un sin fin de contaminantes ambientales todo el tiempo. Una vez hecho el daño, puede ser difícil revertirlo. Por eso es importante una buena rutina de cuidado. Cuanto más joven seas cuando empieces, mejor.

Conforme envejecemos, debemos adaptar nuestra rutina de cuidado. Eso sí, hay dos pasos básicos que debemos incluir sin importar la edad y son la limpieza y la hidratación.

Nunca te vayas a la cama sin limpiar tu rostro ni tampoco te duermas con el maquillaje puesto. Una limpieza suave pero rigurosa ayuda a eliminar la grasa, la suciedad y el maquillaje. Por su parte, un buen humectante actúa como una barrera entre tu piel y las cosas ambientales que pueden dañarla.

Otro de los secretos de Paola es apostar por un look natural, permitiendo descansar su piel del maquillaje.

Si bien no es malo usarlo, es importante darnos un respiro de este para que mantener un aspecto terso y libre de imperfecciones.

Con una gran cantidad de sueros, limpiadores, exfoliantes, cremas y más, puede ser difícil encontrar una buena rutina de cuidado de la piel sin embargo, siempre puedes guiarte de los profesionales.

Por la mañana y antes de acostarte, asegúrate de lavarte la piel con un limpiador suave. Evita los limpiadores que contengan sulfatos y si tienes la piel sensible, elige un limpiador sin perfume. La crema para los ojos también es vital para ayudar a mantener una apariencia fresca y suave de la piel alrededor. Los productos para el acné también son importantes pero debes consultar primero con un dermatólogo para que te de la mejor opción.

