Paola Núñez se deja ver al natural y pide que dejen de acusarla de “hacerse cirugías”

Fue en 2005 que Paola Núñez y Andrés Palacios se convirtieron en la pareja juvenil favorita de la pantalla. Ahora, la retransmisión de “Amor en custodia” ha hecho que los fans recuerden los buenos tiempos, con las ocurrencias de Bárbara “Barbie” Bazterrica (Paola Núñez) y su complicada relación con el guardaespaldas Nicolás Pacheco (Andrés Palacios).

Quizá ya ha pasado mucho tiempo pero si algo ha sorprendido a todos es la belleza que Paola Núñez conserva a sus 44 años.

A través de sus redes sociales, la actriz se ha mantenido cercana al público, mostrando su día a día, sus nuevos proyectos y sus secretos de belleza.

Núñez sin duda se ha convertido en un referente de belleza y frecuentemente celebra la naturalidad con fotos sin maquillaje.

A pesar de que siempre ha sido muy transparente y honesta con respecto a abrazar la belleza natural, no falta quienes la han acusado de haberse hecho cirugías en la cara.

“Me voy a hacer mis geles con la galvánica mientras les comparto, las últimas dos fotos que subí a sus redes me han comentado que yo tenía muchas cirugías, que qué me había hecho en la cara. La única que me he hecho en la cara es la nariz que me operé hace muchos muchos años”, contó la actriz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Paola aseguró que sí le afecta que la señalen así pero dejó claro que no tiene nada en contra de las cirugías plásticas y que la gente no tendría por qué estar criticando.

“Al principio me traumé y bajé la foto. Subí otra y me dijeron por favor Paola ya no te hagas más cirugías. Sí, cada seis meses me pongo ácido hialurónico en los labios. Decía, ¿será eso que cambia tanto mi cara? (...) No tengo nada en contra de la cirugía plástica, al contrario cuando tenga que hacerme una lo voy a hacer si considero que es necesario”

La actriz también dijo que tomaría las críticas como algo positivo ya que significa que trabajar en una rutina de skin care le ha dado frutos.

Desde siempre, ella ha mostrado un estio de vida saludable, entre tratamientos de skin care rigurosos, ejercicio y una alimentación balanceada.

La actriz suele apostar por un look natural, dejando claro que otro de los secretos de la “juventud eterna” es dejar descansar nuestra piel.

Y no es que el maquillaje sea algo malo o que las mujeres debamos prescindir de él sino que de vez en cuando es importante darnos un respiro de este para que mantener un aspecto terso y libre de imperfecciones.

No tener una rutina de skin care adecuada, contribuye al evejecimiento que si bien, el paso de los años es inevitable y no debe representar una condena, hay que darle amor a nuestra piel.

Paola ha triunfado en grandes proyectos como “La Reina del Sur” pero también ha probado suerte en producciones en Estados Unidos como “Bad Boy”, al lado de Will Smith. Ahora está enfocada en la serie live action basada en el videojuego “Resident Evil”, la cual ahora graba en Vancouver.