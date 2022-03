Paulina Nin recordó cruce con Antonio Vodanovic en Festival de Viña: “Y voh no podís...”

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de De tú a tú, que en esta ocasión tuvo como invitada a Paulina Nin de Cardona. En conversación con Martín Cárcamo, la presentadora repasó algunos momentos significativos de su vida y ciertos hitos de su carrera en televisión. Entre estos figuró la animación del Festival de Viña junto a Antonio Vodanovic.

Sobre esta etapa, recordó un particular conflicto que tuvo con el famoso en el año 1992, cuando tenían que presentar al grupo de electro-pop español Loco Mía. “Estábamos en comerciales y teníamos que volver para presentarlos. Nos ubicamos, estaba con Horacio Saavedra y la orquesta y todos estaban emocionados esperando a Loco Mía. Entonces, viene el productor y me dice ‘Paulina, estamos al aire’ y yo veo que Antonio no está”, contó.

Ante dicha situación, Paulina Nin decidió continuar con la animación del Festival de Viña pese a la ausencia de su compañero. “Me pongo a hablar no más. ‘Maestro Horacio Saavedra, con esta característica volvemos a la Quinta Vergara porque comienza a bailar el público y ya vienen ellos’ (dijo). Y empieza la música de Loco Mía y salen con los abanicos”, detalló.

“Antonio no aparecía por ninguna parte, no estaba. Era como si los Ovnis lo hubieran abducido”, agregó, indicando que después de la presentación, volvió a encontrarse con su compañero, quien llegó al escenario con gran molestia.

“Se sube al escenario y me dice ‘tú no podís presentar sola’ (sic). Yo le digo ‘y voh no podís desparecer’ (sic). Todo esto a dos metros del jurado, todo con una sonrisa, para que no se notara”, contó Paulina Nin sobre el diálogo que mantuvo con Antonio Vodanovic, quien para la sorpresa de todos, tenía un particular plan entre manos. “Se había subido a la grúa y de ahí él quería presentar a Loco Mía. Y como no le avisó a nadie, para todos desapareció”, explicó.

Paulina Nin: “Mandé a todo el mundo a la punta del cerro”

Luego del episodio, Paulina Nin reveló la reacción que tuvo al conocer el plan de su compañero. “Me enojé, mandé a todo el mundo a la punta del cerro y dije ‘quiero una van, me voy al hotel’. Yo les digo ‘digan lo que quieran, que me enfermé, que estoy embarazada, que comí una lechuga mal lavada, cualquier cosa porque me voy’. Y el otro sentado, amurrado en una silla”, dijo.

Sin embargo, la tensión se extendió por algunos minutos. “Empezó a llegar más gente para arreglar el tortazo que había y todos me encontraron razón porque él no le avisó a nadie. Fue un malentendido que no lo hizo con maldad, pero también se salió de casillas y no correspondía”, contó la presentadora.

“Yo no me iba a ir, porque soy profesional. Pero de que lo hice sufrir, lo hice sufrir. Del ramo de flores que me había mandado Canuto (su esposo en ese entonces), saca una rosa, la arranca y se hinca delante mío. Me dice ‘ya poh flaca, no le pongas tanto’. Entonces le digo ‘¡todavía agarras flores que no son tuyas, que no has comprado! Fresco de porquería. Porque soy profesional me voy a quedar, pero a mí no me vienes a tratar mal nunca más’. De ahí yo creo que se dio cuenta que no podía ser así”, complementó.