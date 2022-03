Aislinn Derbez celebra su cumpleaños 36 en Costa Rica y demuestra que está en su mejor momento

Aislinn Derbez celebró su cumpleaños número 36 con unas vacaciones en Costa Rica. La famosa demostró que se encuentra en el mejor momento de su vida en compañía de su hija Kailani y viviendo una nueva aventura.

Aislinn Derbez celebra su cumpleaños junto a Kailani

Por medio de sus redes sociales, Aislinn Derbez compartió fotografías de su viaje y reveló cómo fue que se decidió a vivir esta experiencia a lado de su hija y sus amigos.

“Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella y darnos una experiencia muy original en una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido.”

La actriz reveló que hacía tiempo que quería vivir una experiencia como esta, por lo tanto se trata de un momento especial para ella. La actriz también dijo que estaba agradecida de poder darse tiempo para sí misma y su hija a pesar de su ocupada agenda.

“Curiosamente a finales del año pasado nos visualicé en un lugar así, lo pedí desde el corazón y cada cosa que vi se cumplió (a pesar de que yo no sabía de la existencia de este lugar); Siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia”

Aislinn se ha maravillado con Costa Rica, ya que anteriormente visitó esta región a lado de su hermana Michelle.

En ese momento, la actriz compartió fotografías junto a su hermana y dejó ver la gran complicidad que comparten a pesar de que casi no hacen pública su relación. Esto se debe a que Mich es una persona muy privada y no le gusta hacer su vida pública, incluso sus redes sociales son privadas.

Una de las actividades que realizaron juntas durante sus vacaciones fue el sumergirse en una tina de agua helada, Mich aguantó un minuto, pero Aislinn aguantó diez minutos.

En una publicación Aislinn reveló que su viaje surgió de manera improvisada, pues un día antes de irse le llamó a su hermana y le pidió que la acompañara. Ella sin pensarlo dijo que sí.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje..Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a costa rica mañana vienes conmigo?…ella namas me dice “a ver dame 5min”… “ok voy”.(siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña😂)Te amo”

Mich es siete años menor que Aislinn, pero la actriz ha revelado que es muy madura e incluso se porta como su hermana mayor, pues siempre le hacía de desayunar y la regañaba por todo. De acuerdo con la hija de Eugenio Derbez, es su mejor amiga y le encanta pasar tiempo con ella.

Actualmente es su mano derecha en su podcast ‘La Magia del Caos’ donde habla de sus experiencias en las relaciones, maternidad, espiritualidad y más temas junto a amigos.