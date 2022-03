Revelan detalles del distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo: “Es una situación bastante triste”

El pasado jueves, Paula Escobar realizó una transmisión en vivo en la que se refirió al distanciamiento que existiría entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo.

La periodista, quien hace solo unos días anunció su salida del Me Late, señaló que todo se habría producido tras el quiebre de la relación laboral entre la esposa del futbolista y una ex socia. Un detalle que ha había sido comentado por Sergio Rojas, en su programa Que te lo Digo.

[ Revelan supuestos motivos del distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo: “Él desconocía algunos sucesos” ]

De acuerdo con Paula Escobar, el conflicto habría provocado que la mujer le comentara algunas cosas a Mauricio Pinilla, lo que generó el distanciamiento de la pareja. “Mauricio Pinilla se fue a vivir solo a un departamento en Vitacura. Se dejaron de seguir, efectivamente con su mujer o ex mujer”, contó a través de Instagram.

“Todo tiene que ver con que Gissella tenía un negocio de ropa con una de brasileña. Se pelearon, y esta brasileña no encontró nada mejor que decirle a Mauricio Pinilla una serie de cosas en contra de Gissella, lo cual provocó la separación”, agregó.

Paula Escobar: “Hay cosas que no se tocan”

Si bien se refirió al tema durante la transmisión en vivo, Paula Escobar advirtió que no entregaría más detalles por respeto a los famosos y su familia. “Qué lata, ni siquiera la voy a nombrar”, dijo sobre la ex socia de Gissella Gallardo, a quien criticó por su actitud tras el fin de la relación laboral.

“Me parece que eso no se hace, cuando uno puede terminar bien o mal una relación laboral, hay cosas que no se tocan y eso es la familia”, remarcó. “Yo por respeto a que es un matrimonio con tres niños, tampoco voy a decir lo que le dijo la ex socia a Mauricio Pinilla. Lo cierto, es que él se fue a vivir solo a un departamento en Vitacura, que él no lo comenta en el canal porque es una situación bastante triste”, sentenció.