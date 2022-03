Revelan supuestos motivos del distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo: “Él desconocía algunos sucesos”

En una nueva transmisión de Que te lo Digo, Sergio Rojas se refirió a los rumores de distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, y reveló los supuestos motivos por los que la pareja estaría atravesando esta situación.

“Efectivamente me cuentan que Gissella está distanciada de Mauricio. Yo traté de hablar con Gissella y no me contestó, y también traté de hablar con su entorno, pero tampoco me contestaron”, dijo en un comienzo, para luego revelar la información que consiguió por cercanos a los famosos.

“Me lo contaron del circulo de amigos de ella y Mauricio (...) Les pregunto si están distanciados, porque la información que a mí me llegó, que no está chequeada por las primeras fuentes pero sí por el círculo cercano del matrimonio...”, agregó.

“Me cuentan que efectivamente Gissella estaría atravesando un mal momento matrimonial con Mauricio Pinilla, se puede verificar que no se siguen sus cuentas y Mauricio tampoco sigue a Fabiola Gallardo, la hermana de Gissella”, continuó.

Los supuestos motivos del distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

Durante el programa, además, Sergio Rojas dio a conocer la situación que habría gatillado este supuesto distanciamiento. “Entiendo que Mauricio está distanciado tanto de Gissella y su hermana Fabiola. Ahora, me dicen que con una ex socia de la hermana de ella terminaron la relación laboral muy mal”, contó.

“Entonces me cuentan que un día Mauricio llama a la ex socia de Gissella y ahí entiendo que la ex socia le empezó a contar algunas cosas de Gissella a Mauricio y entiendo que Mauricio desconocía algunos sucesos que habrían sido comentados por esta ex socia. Y ahí Mauricio se habría enfurecido con Gissella porque le habría ocultado alguna información”, detalló.

“Entonces la socia le contó a Mauricio y ahí se distanció de Gissella y también de Fabiola, entendiendo que esta conocía algunas situaciones de su hermana, que nunca le contaron a Mauricio. Y él al enterarse de esto habría decidido tomar distancia y decir como ‘pucha, respiremos’”, señaló.