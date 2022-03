Critican a Emma Watson por su aspecto y muestran lo peor de la sociedad

No cabe duda que Emma Watson tiene todo para ser considerada como todo un ícono generacional, no solo por su participación en Harry Potter, por ser feminista o por tener un estilo inigualable.

Emma ha inspirado con cada a paso a cientos de niñas que, desde hace 20 años le siguen la pista y buscan llegar a ser como ella: activista, modelo, actriz, graduarse de la universidad y más recientemente: directora.

La intérprete de Hermione Granger ha demostrado ser mucho más que una cara bonita y hace algunos días fue parte de la entrega 27 de los premios BAFTA, que se realizaron en la ciudad de Londres y en donde también envió un poderoso mensaje.

La actriz fue captada en la alfombra roja y, como era de esperada, captó todas las miradas de los fanáticos y “expertos” en moda , al llegar con un sofisticado vestido confeccionado a su medida elaborado por el prestigioso diseñador Oscar de la Renta.

La prenda estuvo confeccionada en terciopelo y marcaba un pronunciado escote, que se complementó con una falda de tul con corte asimétrico, que dejaba entrever sus estilizadas piernas. A juego con este vestuario, usó unas zapatillas puntiagudas en color negro con forma de pulseras hasta el tobillo.

A pesar de lucir este atuendo, Emma recibió muchas críticas en redes sociales, debido a que evidenciaron el aspecto de su frente, al posar por la alfombra roja (donde con una gran sonrisa iba repartiendo autógrafos).

“El peinado es lo peor”; “Ese vestido, peinado y maquillaje no la favorecen”; “Ella tiene una belleza natural y es radiante por donde la vean, pero sus look no son muy atinados y no realzan lo bonita que es”, son algunas de las opiniones que le hicieron los internautas.