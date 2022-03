The Residence: la nueva serie de suspenso que promete robarnos el aliento llegará a Netflix

Netflix se encuentra trabajando a toda marcha para seguir renovando con grandes estrenos su catálogo de series y películas, para lo que firmó un acuerdo con Shonda Rhimes y del cual nacerá, The Residence.

La estadounidense es conocida por gestar grandes éxitos como Grey’s Anatomy, Bridgerton y más reciente, Inventing Anna, la miniserie sobre la vida de la estafadora Anna Delvey, que tiene cautivado al mundo entero.

Sin embargo, la productora cambiará de tono y ahora se adentrará al suspenso para probar con una interesante histora que se desenvuelve nada más y nada menos, que en la Casa Blanca.

Lo que sabemos de The Residence, la serie de suspenso de Netflix

De acuerdo con Infobae, la propia plataforma de streaming confirmó la nueva ficción que podría llegar a las pantallas de sus millones de usuarios en 2023.

Su argumento se desarrollará con tintes de misterio al estilo de Agatha Christie y contará con un detective excéntrico y muchos sospechosos alrededor de un crimen. Conforme con la fuente, estaría inspirado en Hércules Poirot, el popular personaje de literatura.

Él es un investigador creado por la escritora para 33 de sus libros más famosos, conocido por sus excentricidades y su brillantez, lo que ha llamado la atención de todos los cinéfilos.

Por otro lado, el guión de la serie de Netflix, The Residence, contará con el guión de Paul William Davies, que tomará como base el libro de Kate Anderson Brower llamado “The Residence: Inside the Private World of the White House”.

“132 habitaciones. 157 sospechosos. Un cadáver. Un detective muy excéntrico. Una desastrosa cena de Estado. The Residence es una disparatada serie de misterio ambientada en la Casa Blanca y sus distintos entornos, donde conviven los eclécticos empleados de la mansión más famosa del mundo y sus secretos”, asegura la descripción oficial.