Cristián de la Fuente dedicó mensaje a su hija Laura en medio de su recuperación: “Todo va a estar bien”

A casi una semana de la violenta encerrona que sufrió, Cristián de la Fuente le dedicó un emotivo mensaje a su hija Laura de la Fuente Castro, quien lo acompañaba en el vehículo cuando de pronto recibió un disparo en sus piernas.

La joven de 17 años de edad fue trasladada por su padre hasta la Clínica Alemana, en donde pudo recibir atención médica. Según explicó Angélica Castro, la menor tuvo que pasar por cirugía para extraer la bala, pues esta había quedado alojada en su extremidad derecha.

Este miércoles, luego que su esposa publicara la primera fotografía de Laura tras la encerrona, Cristián de la Fuente le dedicó un emotivo mensaje a su hija en redes sociales. “Al final, todo siempre va a estar bien... y si no está todo bien aún, es porque aún no es el final... así de simple. No hay otra opción”, partió diciendo.

Cristián de la Fuente y su hija Laura de la Fuente Castro (Instagram)

El actor finalizó con un esperanzador mensaje, indicando: “Todo va a estar bien, eres una campeona, así que ¡vamos que se puede, carajo! Gracias infinitas a todos por sus mensajes, oraciones y buena energía. Sin Dios y sin ustedes esto no sería posible”.

Varios famosos reaccionaron a la publicación, dejándole cariñosos mensajes a la familia. Tal fue el caso de Natalia Duco, quien envió “pura buena energía para ustedes. En especial a Lau, que es una guerrera”. Por su parte, Pedro Engel les mandó “abrazos y buena energía y luz”.