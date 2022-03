Así respondió Sabrina Sosa a pregunta por supuesto romance con Alexis Sánchez

Desde hace varios meses se ha venido especulando sobre un posible romance entre Sabrina Sosa y Alexis Sánchez. Los rumores se intensificaron aún más tras el viaje de la argentina a Calama, para ver el partido de Chile y Argentina en las eliminatorias de Qatar 2022, aunque ninguno de los involucrados se ha referido al tema.

A pesar de su silencio, los usuarios de redes sociales se han mantenido al pendiente de esta situación y así lo dejaron entrever este miércoles cuando la modelo argentina compartió la casilla de preguntas y respuestas de Instagram. En esa dinámica, surgieron algunas dudas sobre su verdadero vínculo con el seleccionado de la Roja.

“¿Saliste con Alexis? No te enojes, es de copuchento no más. Me agradas mucho”, le escribió un usuario, a lo que Sabrina Sosa contestó: “Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir... Si no, se acaba la privacidad que guardo en muchos aspectos de mi vida”.

Sabrina Sosa respondió a pregunta sobre supuesto romance con Alexis Sánchez (Instagram)

Otra persona le preguntó por la posibilidad de irse a vivir a Italia, país en el que reside actualmente Alexis Sánchez. “Irse de un país no es decisión sencilla... a no ser cuando estás muy joven. Yo siempre soñé con Italia, ¡me encanta todo! En algún momento quizás pueda vivir allá. Mientras, disfruto de donde estoy”, contestó la modelo.

Sabrina Sosa también se refirió a sus planes para este 2022, y reveló que se encuentra en “un proceso muy importante”. “Es algo que lo pensé por años, hasta que di el paso. Si todo sale bien, quizás en unos meses pueda compartirlo”, señaló al respecto.

Sabrina Sosa se refirió a las posibilidades de vivir en otro país (Instagram)