Raquel Argandoña recordó enfrentamiento con Kika Silva por supuesta traición a Kel Calderón: “No entró al set”

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los panelistas de Zona de Estrellas, cuando Raquel Argandoña recordó la “parada de carros” que le hizo a Kika Silva por una supuesta traición en contra de su hija Kel Calderón.

Su historia surgió cuando los integrantes del programa abordaban los rumores de infidelidad de Benjamín Vicuña con Kika Silva, mientras se encontraba en una relación con Eli Sulichin. En ese momento, la opinóloga recordó cuando vincularon a la deportista con Pangal Andrade, expareja de Kel Calderón.

“Ella le fue infiel a su pareja (Benjamín Israel) con Pangal. Kika Silva era muy amiga de Kel Calderón, viajaban juntas. Yo la tuve muchas veces en mi casa, como una hija más”, aseveró en un comienzo. “Cuando Kel termina con Pangal, éste se encontró con Kika en un programa que se llamaba Invencibles. Ella seguía siendo amiga de mi hija hasta que llega el rumor de que Pangal se estaba quedando a dormir en su casa. Kel se entera, ya habían terminado, pero ellas seguían siendo íntimas amigas. Eso es muy feo”, remarcó.

Posteriormente, Raquel Argandoña reveló la reacción que tuvo en el matinal Bienvenidos, cuando Kika Silva fue como invitada. “Ella estaba invitada en el programa, y me pareció feo, la tuve un año y medio en mi casa todos los fines de semana porque yo la consideraba una hija más. No la encaré, pero sí le dije algo”, advirtió.

“De repente alguien se me acerca y me saluda, y era la Kika Silva. Habían pasado cuatro meses antes, y yo le dije ‘no sé cómo tienes cara para saludarme’, y le dije varias cosas más en su cara”, reveló la actual panelista de Zona de Estrellas.

Raquel Argandoña recordó la reacción de Kika Silva

Según explicó Raquel Argandoña en el programa de Zona Latina, Kika Silva intentó disculparse con ella por lo sucedido. Sin embargo, recibió una agria respuesta por parte de la opinóloga.

“Le dije ‘atrévete a entrar al estudio y esto mismo te lo digo al aire’”, contó en pantalla. Tras lo sucedido, la deportista participó en el programa desde un móvil a las afueras del canal. “Todos me decían que me iban a echar porque Kika Silva es muy amiga de Max Luksic, carreteaban juntos, pero yo dije ‘qué tiene que ver, Max es mi jefe pero yo no he faltado a mi trabajo’”, destacó.

Finalmente, contó que “Kika no se atrevió a entrar al set y el despacho fue desde el patio del canal y nadie entendía por qué”.