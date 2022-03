Luisa Fernanda W desmiente al cirujano que expuso sus cirugías en el rostro: “Cuando quiera me revisa”

No tardó nada en responder. Luisa Fernanda W se encontró en las redes sociales la imagen que el doctor Juan Diego Otálvaro, cirujano plástico, compartió sobre ella, detallando cada una de las cirugías estéticas que, a su criterio, se ha practicado en el rostro.

Desde su cuenta de Instagram (@drjotalvaro), el profesional no solo colgó la foto de Luisa Fernanda W, sino también de otras famosas colombianas como Greeicy Rendón, Dani Duke y Daneidy Barrera (Epa Colombia). También incluyó a Belinda, Becky G, Eiza González, Adriana Lima y Kylie Jenner.

Lee más: El ‘antes y después’ de Epa Colombia, Greeicy y más famosas... lo de Luisa Fernanda W no vas a creerlo

La respuesta de Luisa Fernanda W al cirujano Juan Diego Otálvaro

En la foto donde aparece su rostro con el “antes y después”, desde el perfil del cirujano plástico, la instagramer decidió dejar un comentario donde no solo desmintió algunos de los procedimientos estéticos que mencionó el doctor Otálvaro, sino que también le retó a revisarla personalmente.

“Doc, cuando quiera me revisa”, fue lo primero que dijo Luisa Fernanda W en su mensaje como derecho a réplica.

Seguidamente expresó: “Para que se dé cuenta que no tengo ni perfil mandibular, ni pómulos ni mentón”. Acompañó sus palabras con el emoji de una mujer tapándose el rostro en expresión de decepción.

La pareja de Pipe Bueno también le indicó que en caso de haberse hecho alguna de las cirugías que dijo, ella misma lo habría compartido con sus seguidores. “Soy muy abierta con las cosas que me he hecho y jamás negaría lo que tengo”.

Asimismo, Luisa Fernanda W confirmó cuáles son los procedimientos estéticos que sí se ha hecho en el rostro. “La nariz lo saben, botox también, y los labios me los hice, pero me retiré el producto porque se me regó por parte del rostro. Por eso jamás me volví a hacer algo”, explicó la creadora de contenido.

Para finalizar su mensaje, enfatizó que antes de que este tipo de detalles se difundan en redes sociales, el cirujano debe corroborar que efectivamente han habido las cirugías que él describe. “Por favor pido que este tipo de información no la divulguen así, la mitad de todo esto es falso”.

La creativa respuesta de Luisa Fernanda W a usuario que criticó sus outfits

Cuando se trata de contestar a los comentarios poco productivos, Luisa Fernanda W demuestra que tiene una vasta experiencia. Al menos así lo demostró recientemente con el mensaje que el publicó un usuario en su cuenta de Instagram.

“Que alguien le diga a Luisa Fernanda W que sus outfits son fatales”, publicó el usuario, aunque la cuenta @rastreandofamosos decidió dejar en el nombre en anonimato.

La modelo quiso contestar de forma jocosa, en lugar de rebajarse a un comentario que pudiera dejarle en contra. “¿Sí? Ah bueno, de todas maneras gracias por verlos (emoji de beso y dinero). Los que vienen están peor. Pendientes”, escribió.

Pero quizás lo más creativo de su respuesta fueron los emojis, ya que intercaló uno de carita dando un beso y otros dos alusivos a dinero. De esta manera, quiso dejarle claro que su interacción con la imagen, además del mensaje, le generó las ganancias automáticas de la red social.