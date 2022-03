El “antes y después” de Epa Colombia, Greeicy y más famosas... lo de Luisa Fernanda W no vas a creerlo

Saber que algunas famosas colombianas como Epa Colombia, Greeicy y Luisa Fernanda W se han sometido a procesos estéticos en el rostro (y no solo en rostro) no es descubrir el agua tibia. En primer lugar ellas no buscan ocultarol y segundo... el que tiene, puede.

Sin embargo, el “antes y después” puede llegar a ser impresionante y así lo evidenció el cirujano plástico Juan Diego Otálvaro. Desde su cuenta en Instagram, el especialista publicó las imágenes de un grupo de reconocidas famosas, detallando cuáles fueron las cirugías que decidieron practicarse en el rostro.

Así se veían famosas como Greeicy, Epa Colombia y Luisa Fernanda W antes de operarse el rostro

Greeicy Rendón

“Una vez más demostramos cómo con aplicaciones sutiles de ácido hialurónico y botox logramos resultados espectaculares”, destacó el especialista en la imagen donde no solo se aprecia la diferencia de edad y seguramente el dinero cosechado.

Daneidy Barrera (Epa Colombia)

“Conservando los límites de lo estético se logra un resultado increíble”, opinó el doctor Otálvaro sobre las nuevas facciones de Epa Colombia. Labios, mentón, nariz, pómulos... de todo un poco.

Dani Duke

Cabe destacar que en ningún momento el cirujano se dirige a ellas con críticas o apuntando que se hayan hecho una cirugía innecesaria. Incluso, de Dani Duke se refirió como “hermosa influencer”.

Asimismo, explicó que con sus posteos pretende hacer un review sobre distintos ejemplos de cirugías exitosas, “con el fin de educar a nuestros pacientes en el uso adecuado de procedimientos estéticos”.

Luisa Fernanda W

Quienes siguen a diario a la creadora de contenido y pareja de Pipe Bueno quedarán atónitos ante su “antes y después”, aunque lo de Greeicy también es asombroso. Lo cierto es que sus más de 16 millones de seguidores ya conocen a Luisa Fernanda W antes, quizás mucho antes, de haber recolectado la envidiable cifra de usuarios.