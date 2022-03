Por qué se ha retrasado el estreno de ‘El último rey’: serie de Vicente Fernández

Aún existen muchas dudas sobre lo que pasa con la serie ‘El último rey’ producida por Juan Osorio y que tenía fecha de estreno para el pasado 14 de febrero de 2022 en Televisa.

Y es que desde que se conoció que este creador mexicano estaba muy dispuesto a honrar la memoria del “Charro de Huentitán’, pero basado en la obra no autorizada escrita por la argentina Olga Wornat, la familia del artista mexicano y el público en general sintió cierto rechazo ante esta producción que desde ya promete levantar la polémica debido a su contenido que nunca contó con la aprobación de “Chente” ni mucho menos de sus cercanos.

Es por ello que, antes de su difusión, se ha estado evaluando su contenido para ver si éste no resulta ofensivo , pues sería un irrespeto para sus familiares y millones de seguidores quienes aún lloran su muerte. Incluso, recientemente se conoció que el Juez Segundo de Distrito en materia Civil del Tercer Circuito le prohibió a la planta televisora transmitir esta historia tan esperada por los seguidores del artista.

Polémica antes de estreno de ‘El último rey’: serie de Vicente Fernández

El 14 de febrero de 2022 a las 20:30 horas era la fecha y horario oficial para el estreno de ‘El último rey’ a través de Televisa, pero todo se vio empañado debido a la incertidumbre que hay sobre el contenido de esta historia en la que aparentemente quedarían a la luz pública muchos secretos no comprobados de Vicente Fernández y que dañarían su nombre ante el mundo.

Sin embargo, se conoció que Osorio estaría siendo supervisado por el abogado Guillermo Pous para que fuera éste quien diera el visto bueno del desarrollo de esta trama y que no resultara ofensiva para nadie. “Sabemos que la familia le pidió al licenciado Pous, porque se acuerdan que Alejandro se quejó porque Olga Wornat escribió cosas en un libro que a él no le parecían y en base en ese libro se está haciendo la serie en Televisa, entonces tal parece que la familia no está de acuerdo y ya le pidió al licenciado que meta las manos, para que supervise lo que van a poner”, esto fue lo que declaró el conductor de Ventaneando Pedro Sola a pocos días de saberse que la serie estaría involucrada en ciertos problemas.

Pero luego de ello se conoció que esto no era cierto y que la serie seguiría su curso. Y al llegar la fecha de su estreno los televidentes se percataron que no hubo esta premier, sembrando así la duda de que realmente algo estaba pasando. Pero lo que realmente pasó es la que la prestigiosa familia Fernández presentó una demanda contra Televisa por el uso indebido de la imagen, nombre y demás derechos extracontractuales de “Chente”. Es por ello que se han tomado varias medidas cautelares a fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Instituto Federal de Telecomunicaciones hagan lo propio para frenar la difusión de un material que no cuenta con la aprobación legal de este artista que murió el pasado 12 de diciembre y que nunca estuvo de acuerdo con esta producción.

Por ahora queda esperar sí realmente se llegará a términos amigables para que pueda modificarse algún aspecto de la serie o se evaluará qué hacer con ella, pues ya se han mencionado varias fechas de su posible estreno.