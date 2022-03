‘Guía astrológica para corazones rotos’: Lo que descubrirás en la segunda temporada

Aunque la serie ‘Guía astrológica para corazones rotos’ se basa completamente en el descubrimiento del amor a través de los mensajes que los astros tienen para cada signo, en esta segunda temporada encontrarás mensajes completamente diferentes.

Y es que si bien esta producción está bien pensada sobre todo para atraer a los amantes del horóscopo, también es cierto que su concepción cambió para bien en esta nueva entrega, pues más allá de descifrar el amor a través de las características de cada signo, en esta oportunidad se concentra más en el descubrimiento del ser, de la inteligencia emocional y cómo a través del análisis interno de cada persona es que se logra encontrar respuestas a todas las dudas sobre todo en el ámbito de las relaciones.

Por eso, no debes perder la oportunidad de disfrutar de esta propuesta que ahora se muestra más madura e ideal para mirar adentro y encontrar respuestas a las interrogantes del amor, desamor y el éxito en todo lo que se propone en la vida. Por eso, desde su estreno, ha sido todo un “boom”.

Esto es lo que verás en la segunda temporada de ‘Guía astrológica para corazones rotos’

En esta nueva entrega de ‘Guía astrológica para corazones rotos’ el público será juez sobre las decisiones de Alice y el propio Davide quien se encarga de mostrarle a esta exitosa y muy creativa chica que pese a que el amor está latente entre ellos, éste no puede ser posible debido a que él ya sostiene una relación un tanto complicada con su pareja quien también sospecha que entre ambos hay algo muy especial.

Sin embargo, en ese tono va transcurriendo cada uno de los seis capítulos que conforman esta producción que al parecer no contará con una tercera temporada, pues culmina con el signo Piscis, él último de la ruda zodiacal. Pero, no todo es tan malo, pues más allá de ir descubriendo dónde está el amor, Alice se encamina a un descubrimiento personal mucho más enriquecedor y que tiene que ver con su madurez emocional.

Y es que ella será capaz de conocerse mucho mejor, de no callar ante las injusticias, pero sobre todo a no limitarse en su intento de ser cada vez mejor persona y una profesional siempre dispuesta a brillar ante la adversidad. También ella encontrará como siempre todo el apoyo de su gurú astrológico Tío quien estará viviendo momentos cruciales en su vida amorosa y que ha tratado de evadir para no sentirse herido y no decaer en sus conocimientos sobre los astros.

Todo ello forma parte de esta segunda temporada en la que pese a que se seguirá encaminando con el conocimiento astrológico, se basará más en el conocimiento o descubrimiento interno del ser para salir adelante y encontrar verdaderas respuestas a todo lo que una mujer u hombre necesita para surgir y no dejarse decaer ante la incertidumbre y a veces dolorosa experiencia del amor que se hace cada vez más difícil de descifrar en estos tiempos tan turbulentos.