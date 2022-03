Ingrid Parra respondió a mujer tras crítica por figura post parto: “No faltan las desubicadas...”

En octubre del 2021, Ingrid Parra dio a luz a su primera hija, Emma, quien nació fruto de su relación con Cristián Salazar. La actriz dio a conocer la noticia mediante una publicación en redes sociales, en la que agradeció el cariño y preocupación en torno a su parto.

“Todo salió increíblemente bien. ¡Gracias al mejor equipo! Todos preocupados por nosotros”, escribió en la plataforma, para luego dirigirse a su pareja. “¡@csaleszlatar gracias por calmarme en el momento que más te necesité! ¡Les cuento que tiritaba como papel! Pero Cristián me calmó con amor y mucho cariños”, señaló.

De eso ya han pasado 5 meses, y la actriz se ha mantenido bastante activa en redes sociales, mostrando parte de su día a día y los cambios que ha enfrentado en su rutina debido a la llegada de Emma. Sin embargo, no todo ha sido positivo y así lo dejó en evidencia hace algunas horas, cuando mostró el mensaje de una mujer en el que la criticó por su figura post parto.

“Tenías tan lindo físico, antes de ser mamá”, le escribió por chat privado. Un hecho que Ingrid Parra no pasó por alto y que decidió exponer mediante el formato historias lanzando una pregunta abierta: “¿Qué opinan mujeres?”.

Ingrid Parra recibió crítica de mujer por figura post parto (Instagram)

El descargo de Ingrid Parra en historias

Luego de exponer los dichos de la usuaria, Ingrid Parra se refirió en extenso a la situación a través de un video publicado en la plataforma. En primer lugar, la actriz agradeció la “buena onda” de las mujeres que la siguen en la red social.

“Solo agradecer la buena onda de todas las mujeres que me siguen en este Instagram. Se pasaron pa’ buena onda. Sí, no faltan las desubicadas que todavía opinan sobre el cuerpo ajeno. A mí no me afecta el comentario ¡Para que sepan!”, aclaró.

Posteriormente, tuvo palabras para la desconocida, a quien reveló sus intenciones de aleccionarla. “No te bloqueé para que veas este mensaje porque yo creo que uno se merece una disculpa igual. No me afecta, pero sí me gustaría que aprendieras a que uno no puede comentar el cuerpo de otra persona así. Menos si uno acaba de tener guagua”, dijo.

“Mi guagua es de 4 meses. Entonces ¿es necesario? Acuérdate del 8M ¿Ya? O por último, si uno se pone a comentar el cuerpo de otra persona, que sea un poquito buena onda. Con todo lo que está pasando en el mundo, un poco de amor, ¿o no?”, cerró.