Anne Hathaway muestra su admiración a Zoë Kravitz y nos enseña que las mujeres no somos competencia

La película “The Batman” sigue dando mucho de qué hablar y es que los fanáticos esperaron más de un año para poder ver finalmente lo que ha sido la historia “más cruda y oscura” del Hombre Murciélago.

Mientras que Robert Pattinson calló muchas bocas por su actuación como Batman, Zoe Kravitz también ha recibido mucho amor por su interpretación de Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman, incluso de su compañera Catwoman Anne Hathaway.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Hathaway habló sobre estar emocionada de ver a Kravitz interpretar al interés amoroso de Batman que se ha convertido en todo un ícono.

Anne Hathaway Anne Hathaway interpretó a Selina Kyle en "The Dark Knight Rises"

Hace casi diez años, Hathaway interpretó al personaje en la cinta de Christopher Noal, “The Dark Knight Rises” por lo que sabe todo lo que implica el papel.

“Entonces, he estado haciendo esto (”WeCrashed”), así que no he podido ir a verla todavía. Tengo un amigo que lo vio este fin de semana y dijo que no sólo es ella fenomenal en eso, pero qué divertido fue estar en una sala de cine repleta y darse cuenta de que la gente está volviendo al cine y lo genial que fue celebrar eso”, dijo la actriz.

Además agregó: “Estoy muy feliz por ella. Todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero espero con ansias”.

Hathaway suele ser muy reservada pero no duda en hablar bien de sus colegas cada vez que puede.

En 2020, la actriz dijo que Zoë Kravtiz era “una elección perfecta”.

Zoë Kravitz Zoë Kravitz se ha ganado a los fans como "Catwoman"

Mientras que los fanáticos se dedican a pelear sobre quién es mejor opción para este tipo de personajes, Hathaway siempre pensó que Kravitz era la indicada.

Si bien la división de opiniones estaba sobre Robert Pattinson y el escepticismo de muchos en torno a su capacidad de convertirse en el justiciero encapotado, muchos pensaban que ninguna podría hacer un trabajo suficientemente bueno para Catwoman.

Especialmente con la oleada de críticas en contra de la versión de Halle Berry, pocos creían que alguien podría volver a darle sentido al personaje.

Catwoman Michelle Pfeiffer y Halle Berry hicieron de las suyas con sus propias versiones de Catwoman

Michelle Pfeiffer puso la vara muy alta en “Batman Returns” y después, Anne Hathaway le dio un sentido de mujer poderosa en su versión de 2012. Si bien hubo cierto grado de duda cuando ésta obtuvo el papel por primera vez, su trabajo como Selina Kyle terminó siendo una verdadera fuerza y un elemento destacado de la película.

La actriz se tomó un momento para hablar un poco de su experiencia como dicho personaje y sorprendió con un comentario sobre Kravitz.

“Viste la foto de ella bajando esas escaleras, ¿verdad? Sí, ella no necesita mi consejo”, dijo Anne refiriéndose a la gran presencia que tiene Zoë.

Hathaway continuó explicando por qué creía que era importante mantenerse enfocada en la propia interpretación de un personaje:

“ Si tuviera algún consejo, sería literalmente no escuchar a nadie porque creo que la única forma de interpretar ese papel es dar tu versión. Todos teníamos diferentes directores y todas nuestras interpretaciones eran específicas de las películas en las que aparecían, algo así como mi “Grand High Witch” es específica de Bob Zemeckis y Angelica Huston es específica de Nicolas Roeg, ¡y eso es genial!”, dijo.

.”..Y todos los Jokers eran específicos para cada director que tenían, por lo que no creo que puedas atascarte demasiado con la comparación. Y sobre todo cuando no eres tú quien lo hace porque tu trabajo es dar lo tuyo. Y estoy tan emocionada de ver lo que hace con eso. Pensé que era una elección perfecta”.

Zoë había audicionado para “The Dark Knight” pero fue rechazada.

En 2015, Kravitz reveló que no pudo “conseguir una audición para un pequeño papel” en la cinta de Nolan. Ahora, en una entrevista para The Observer, dijo que tuvo que ver con su color de piel.

“Ser una mujer de color y ser actriz y que en ese momento me dijeran que no podía hacer la audición por el color de mi piel, y que se me dijera de esa manera la palabra ‘urbana’, eso fue realmente difícil en ese momento”.