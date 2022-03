Yalitza Aparicio se viste de Gucci y luce increíble con falda ajustada para una importante ocasión

Yalitza Aparicio es conocida por usar su plataforma para darle voz a los derechos de las mujeres y las minorías. En esta ocasión la actriz nominada al Oscar viajó a Dubai para formar parte de Cartier Women’s Initiative, que apoya a mujeres emprendedoras.

Yalitza Aparicio conquista Dubai vestida de Gucci

La originaria de Oaxaca viajó a la WorldExpo 2020 de Dubai. La famosa acudió a los Impact Awards usando un elegante y llamativo atuendo que captó la atención de medios internacionales.

Yalitza usó un crop top y falda larga a la cintura color amarillo, además de un bolso de mano color azul y zapatos color blanco de la marca Gucci. Su maquillaje fue natural y su cabello lacio estuvo peinado en una coleta baja.

Para Yalitza el viajar a Dubai de la mano de la marca de lujo significa más que una nueva experiencia, es una oportunidad para representar a personas de su comunidad.

En una entrevista para Elle, comentó:

“Esto es algo muy importante porque como siempre lo he dicho, no soy sólo yo, no solo implica mi persona estar aquí, implica la oportunidad para muchas más personas en mi caso. Venir aquí es empaparme de los obstáculos similares que se afrontan las mujeres en el mundo”

Cartier Women’s Initiative inició hace 15 años y marcó el compromiso de la firma joyera con las mujeres emprendedoras. El programa proporciona capital financiero, social y humano para hacer crecer los negocios de mujeres con impacto positivo y sustentable para desarrollar su liderazgo.

El apoyo de Yalitza por las mujeres ha sido un tema central de su carrera. Hace poco, se reunió con la youtuber Super Holly después de que en redes sociales surgiera una polémica que las involucraba.

Yalitza hace tiempo reveló que se encontraba asistiendo a clases de inglés para continuar con su educación en la actuación. En el cortometraje ‘Daughter of Witches’ pudimos escuchar por primera vez su progreso, ya que la actriz hablaba en inglés en algunas escenas.

Aunque la famosa recibió el aplauso del público por su actuación en el cortometraje, también hubo algunos que la criticaron por su acento. Una de ellas fue la influencer Superholly, una youtuber estadounidense que se dedica a dar consejos sobre cómo hablar inglés y tener una pronunciación correcta.

En su video sobre Yalitza, la estadounidense dice que decidió hacer el video porque leyó un artículo que decía que Yalitza hablaba perfectamente el idioma y que incluso sonaba como nativa de Estados Unidos. Sin embargo al escucharla dice que esto no es cierto debido a que la actriz solo dice algunas cuantas líneas en inglés, y no se puede hacer un análisis real de la pronunciación.

“Suena como alguien que está leyendo en inglés y pronunciando en español”

Esto molestó a varios usuarios de la red quienes consideraron de mal gusto que alguien se atreviera a criticar el acento de personas que se esfuerzan por aprender otros idiomas, desatando peleas entre los seguidores de ambas.

Para callar los rumores, ambas se reunieron y hablaron de lo sucedido, demostrando que no había tensión entre ellas.

Superholly le agradeció por mantenerse al margen de la polémica y referirse a ella de manera educada en todo momento.

“Tú hablaste súper linda de mí, hasta yo dije: “No lo merezco””

Yalitza dijo que desde el inicio de su carrera procura no envolverse en polémicas que no tienen razón y siempre procura mantener una buena comunicación cnon otras personas.