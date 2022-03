Romina Sáez entregó su relato tras brutal golpiza: “Tuve un paro en la ambulancia”

Este martes, el matinal Contigo en la Mañana estableció un contacto con la ex chica Mekano Romina Sáez, quien sufrió una brutal agresión tras un conflicto con sus arrendatarios.

Según explicó, en conversación con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, el hecho ocurrió la tarde del pasado viernes. “A mí me llevaron detenida. Yo pasé primero a un lugar, no me acuerdo mucho, después el hospital Barros Luco”, señaló.

Al escuchar la voz quebrantada de la ex bailarina, la conductora del matinal le preguntó si podía seguir con la conversación. “Sólo preguntarte si te sientes en condiciones, ¿te sientes en condiciones de conversar con nosotros?”, fueron sus palabras. “Sí, si tengo que empezar de a poco a recuperar mi vida. Mi cara se va a demorar, pero tengo que tratar de avanzar, no puedo quedarme así”, replicó Romina Sáez.

Romina Sáez entregó su testimonio en "Contigo en la Mañana" (CHV)

En ese momento, la ex chica Mekano reveló que fue trasladada al Hospital Barros Luco. “Tuve un paro en la ambulancia. Me cortaron ahí la ropa y me pasaron la porque me iban a intubar. No podía respirar bien por la nariz”, contó.

No obstante, Julio César Rodríguez optó por cortar el contacto anticipadamente. “Romina, sabemos que las versiones son distintas. Te queremos agradecer, no queremos abusar de la situación, porque por WhatsApp uno no sabe cómo están las personas. Entonces como querías hablar, ya sacamos tu versión, y tu versión es que a ti te agredieron, tú quedaste de esta forma. Y te agredió un hombre también, y tú nunca tocaste a las otras personas”, se excusó.

“Ella sacó un bate y perseguía con un bate a la gente que quería ayudarme”, detalló Romina Sáez, antes que el conductor del programa avanzara a otros temas.