Familia de ex “Mekano” Romina Sáez denunció brutal golpiza tras conflicto con arrendatarios: “No tenía pulso”

El pasado lunes, la madre de la ex Mekano Romina Sáez, Margarita, dio cuenta de la brutal golpiza que sufrió su hija tras un conflicto con sus arrendatarios. Según explicó en el programa Hola Chile, de La Red, la agresión ocurrió tras una visita que estas realizaron a los inquilinos para pedirles que abandonaran el inmueble.

En ese instante, comenzaron los golpes. “Podría quedar con secuelas, y eso es lo que me tiene mal, tiene un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorios en la ambulancia, ella tiene puntos en la cara por un corte tremendo. No puede abrir sus ojos”, contó.

Problemas con los arrendatarios

Consultada por el conflicto con los arrendatarios, la madre de Romina Sáez explicó que “las amenazas comenzaron hace un mes atrás con unos tipos que ellos conocen, que son personas que están acostumbradas a esto, porque la gente me alegó mucho, ya que consumían drogas y hacían fiestas”.

“Íbamos entrando y como era un pasaje cortito y cerrado, las personas iban saliendo”, detalló. “Me acerqué tranquila para decirles que quería conversar con ellos, y me dicen que tienen una urgencia, y le dije que lo mío también era importante, ya que me hace mucho tiempo están diciendo que se van o no”, agregó.

Romina Sáez sufrió brutal agresión (La Red)

En ese instante, las personas decidieron acercarse a Margarita y su hija. “Ellos estacionaron la camioneta, el tipo se bajó y me dijo que fuera a ver la casa para mostrarme que estaban listo para irse (...) Trato de entrar a la reja y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho”, dijo.

“La miro, corro y sale el tipo detrás de mí, mientras la mujer le da otra patada, en tanto el sujeto se mete entre medio para pegarle en el pecho con la puerta también”, continuó Margarita. “Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo. Yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma. Después la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza”, remarcó.

“Romina estaba muy mal”

En conversación con Hola Chile, la mujer detalló lo que ocurrió durante los momentos posteriores a la agresión. “El tipo estaba tan agresivo que empezó a decir ‘quien se acerque lo voy a matar’”, detalló, indicando que tras la golpiza, “esperamos casi dos horas con Romina en el suelo sangrando, pues no podía manejar porque estaba muerta de nervios”.

Romina Sáez sufrió brutal agresión (La Red)

“Luego llegan dos hijos de mi vecina, y ellos me ayudan a llevarla a la posta. De ahí la subieron al auto con otros vecinos. La llevamos a urgencia y la atienden inmediatamente, y ahí se dan cuenta que Romina estaba muy mal, porque le costaba mucho respirar”, reveló.

“Ahí me dijeron que tenían que llevarla al Hospital Barros Luco porque no estaba bien. La suben a la camilla, yo me siento al lado de ella y cuando estaba ahí comenzó a convulsionar. Tras eso llaman a la doctora, y se sube a la ambulancia para verla”, señaló.

“Cuando salimos del lugar, a los dos minutos, la empiezan a ver y se dan cuenta que no tenía pulso, ni latidos del corazón y escuché que dicen que era por un paro cardiorrespiratorio, y comienzan a hacerle un RCP (reanimación cardiopulmonar), imagínate, ver cómo mi hija se moría”, destacó.

El estado actual de la ex Mekano Romina Sáez

Después de entregar los detalles sobre la brutal agresión sufrida por Romina Sáez, la madre de la ex chica Mekano se refirió a su situación actual. “Ahora la mandaron a un cirujano plástico por los puntos que tiene en la cara”, dijo.