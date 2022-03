Cristián Sánchez dedicó emotiva publicación a su hermano a 8 meses de su partida: “Siempre con nosotros”

A 8 meses de la partida de su hermano Aníbal, Cristián Sánchez le dedicó un nuevo mensaje a través de redes sociales. El animador compartió breves palabras para conmemorar un mes más desde su muerte, tras una larga lucha contra el cáncer.

“¡8 meses CUCHUMBI lindo! Siempre con nosotros...”, escribió, junto a dos fotografías. En el primer registro, Aníbal aparece junto a sus dos hijas, mientras que en el segundo, se lo ve junto a dos de sus hermanos.

Aníbal, hermano de Cristián Sánchez (Instagram)

La publicación recibió cientos de reacciones por parte de sus seguidores, entre las que figuraron cálidos comentarios en apoyo al animador. Muchos de estos provinieron de figuras del espectáculo como Martín Cárcamo, Javiera Contador, Marcela Vacarezza y Rafael Olarra, quienes dejaron corazones en la red social.

Otros de los usuarios se hicieron presente con testimonios personales, empatizando con la pérdida de Cristián Sánchez, quien en enero pasado conmemoró otro mes desde la partida de Aníbal con un emotivo mensaje en Instagram.

“Cuchumbi lindo, han pasado ya seis meses... ¡pero siempre estás! En mi corazón, en mis recuerdos... ¡Te veo en todas partes! Te veo en la Cotepinita y en la Emi, te veo en los ojos de la Ángeles, te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín, te veo en cada cosa que me pasa y digo ‘este es Cuchumbi que me quiere decir algo’”, escribió en aquella ocasión.

“Te veo en sueños (muchas veces, ¡y cada vez más reales!). Te veo en la calle cada día, en cada esquina. Se me paran los pelos porque creo que te veo, ¡y no eres tú! Pero estás en todos lados y me gusta”, agregó el animador, indicando: “Me encanta tenerte cerca y sentirte cerca... con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará. ¡Te quiero mucho!”.