José Luis Repenning entregó detalles de su salud tras contagiarse de Covid-19

El pasado miércoles, se confirmó que José Luis Repenning dio positivo al Covid-19. Dicho diagnóstico lo ha mantenido alejado de sus funciones en el noticiero de Mega, e incluso de otras actividades, como la despedida de su colega Priscilla Vargas, quien recientemente anunció su llegada a Canal 13.

Si bien en un comienzo se especuló sobre un posible contagio de la comunicadora, debido a que ambos estuvieron algunos días juntos durante sus vacaciones, Repenning remarcó que esta había dado negativo al examen.

En conversación con José Miguel Viñuela y Maria Vilches, para el programa virtual Desde mi cocina con la Nené, José Luis Repenning entregó detalles sobre su estado de salud y reveló cómo ocurrió el contagio. “Había una especie de resfrío que tenían mis niños que les duraba, era como un malestar que le duraba una tarde”, partió diciendo.

“No me alarmé, porque pensé que si no tenían fiebre no era nada nada. Esto es para que la gente sepa, estaban mal de la guatita, decaídos, y al día sugerente se les pasaba”, agregó, indicando que finalmente resultó ser Covid-19.

“Ahora caímos todos. Tengo la variante Ómicron, de hecho, estuve un día y medio con fiebre, que sobre los 40 años se pone muy desagradable”, detalló, asegurando que solo se ha sentido “un poco congestionado y con fiebre”.

Consultado por cuándo retomará sus labores en Mega, José Luis Repenning explicó: “Son siete días, así que el lunes vuelvo a mis labores. Pero voy a estar desde mañana trabajando desde mi casa para la radio, así que bien por ese lado”.