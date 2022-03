Priscilla Vargas deja Mega luego de 20 años: asumirá conducción del “Aquí Somos Todos”

Este martes, se reveló que Priscilla Vargas dejará Mega luego de 20 años en el canal. La información fue dada a conocer en pantalla por Michelle Adam, quien tuvo afectuosas palabras para la comunicadora.

“Te deseo lo mejor, espero que lo disfrutes. Acá te queremos mucho. Muchos quizás no sabían que te ibas”, dijo la meteoróloga. “El espíritu de Mega es muy especial, así que muchas gracias”, contestó la periodista, con la voz quebrada.

“Fue muy difícil la decisión. Yo creo que nadie sabía. He sido muy feliz en este canal, he sido muy feliz, y me ha dado las herramientas para crecer profesionalmente y en lo personal”, agregó, destacando a los profesionales que conoció y “que después se transformaron en mis amigos y amigas”.

El futuro de Priscilla Vargas en Aquí Somos Todos

Tal como confirmó Canal 13, Priscilla Vargas llegará al canal para asumir la conducción del programa Aquí Somos Todos, el programa de corte social que comenzó siendo liderado por Ángeles Araya y luego por Angélica Castro.

Según detallaron, el espacio prepara el estreno de su tercer ciclo, el que estará al mando de la periodista a partir del 14 de marzo. Consultada por el nuevo desafío, Priscilla Vargas reveló que integrarse a Canal 13 será como volver a sus inicios, pues realizó su práctica profesional en aquella estación.

Priscilla Vargas asumirá la conducción del "Aquí Somos Todos" (Canal 13)

“Canal 13 fue la puerta que me permitió entrar a la televisión”, contó. “Después de dos décadas vuelvo a Canal 13 para hacerme cargo de un programa que creo que tiene dos misiones. Una, informar y la segunda, ayudar. Y creo que más allá de informar para un periodista, concretar una ayuda es sumamente gratificante”, agregó.

Sobre su llegada al Aquí Somos Todos, aseguró que “es un tremendo desafío, tanto profesional como personal. Y creo que va a ser un trabajo increíble, que se va a ver diario con un resultado que la gente lo va a poder percibir y espero que de la mejor manera”.

“Llego al Aquí Somos Todos con los zapatos bien sucios después de reportear mucho en la calle y por todo Chile dispuesta a seguir recorriendo el país para llevar soluciones tan necesarias para la gente. Porque en el programa lo más importante son las personas”, remarcó.