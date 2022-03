Christian Nodal revela lo que le ocasionó llevar una vida con excesos y fama a temprana edad

Tras su ruptura con Belinda, la vida de Christian Nodal ha causado revuelo por doquier. Sin embargo, la polémica que ha desatado, no es lo único que se puede destacar de este músico mexicano, ya que desde que saltó a la fama nunca ha dejado de sorprender a su público con su talento.

De hecho, hace apenas unos días lanzó ‘Ya No Somos Ni Seremos’, tema que es el primer sencillo de su próximo álbum y que ya acumula casi 18 millones de reproducciones en Spotify y, ademas, de que es el primer mexicano en debutar con una canción en Número 1 en el nuevo Chart de Billboard Mexico Songs.

Christian Nodal revela lo que le ocasionó llevar una vida con excesos Instagram @nodal

Con la fama y los reconocimientos, el famoso intérprete de “Mariacheño” (como define a su estilo), llegaron los excesos aún cuando daba sus primeros pasos dentro de la industria musical.

El cantante de 23 años se sinceró como muy pocas veces en su trayectoria y aseguró que todos los días se iba de fiesta, a veces llegó a perder la conciencia por los excesos y a estar con gente que no conocía en lugares extraños.

“Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato”, fue lo que que dijo acerca de alcanzar la fama antes de cumplir los 20 años.

Una de las cosas que son más evidentes sobre su físico es que comenzó a realizarse tatuajes en varias partes del cuerpo como el pecho y los brazos, e incluso, en el rostro. También para sorpresa de muchos, a pocos días de anunciar su noviazgo con Belinda se tatuó sus ojos en el pecho.

Pero ese tatuaje en honor a la “princesa del pop” no fue la única muestra de amor, ya que el cantante de regional mexicana, también marcó su cuerpo con otros tatuajes: uno en la frente otro más en la oreja.

Christian Nodal

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que otro de sus “vicios” era consentir a su pareja con costosos regalos. Pero también se consentía a si mismo, ya que compró un auto de lujo y empezó a vestir ropa de firmas de alta grama como Gucci, Christian Dior, Versace y Bottega Veneta.

Con un estilo lejano al estereotipo del “ranchero mexicano”, que se acostumbraron a seguir numerosos cantantes, el cual, incluía botas y sombrero, el joven dio un giro al atuendo de los intérpretes de este género musical.

Christian Nodal: ¿Por qué sus padres son denunciados por fraude? Instagram @nodalistasgdl

Durante la entrevista, el actual ganador a Artista Del Año - Regional Mexicano en la edición de hace apenas unos días del Premio Lo Nuestro 2022, dijo: “me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente”.

“Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas”. — Christian Nodal

Christian Nodal Fotos: Instagram @premiolonuestro