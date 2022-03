Revelan la supuesta razón por la que terminaron Belinda y Nodal

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal? Es probablemente la pregunta más buscada en las últimas semanas en internet. Sin embargo, los cantantes han sido muy herméticos ante esta situación.

Lo que se sabe hasta ahora, es que han lanzado canciones con temática de desamor y muchos consideran que se las dedican. Así como que el cantante de música regional ha hecho modificaciones a dos de los tatuajes que se realizó en honor a la “Princesa del pop”.

Belinda y Christian Nodal

A través de un Facebook Live el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante reveló la causa del porque terminaron Belinda y Nodal, y se debe a que la madre del intérprete de “Amor adiós”, ordenó realizar una auditoría para saber en que gastaba su hijo.

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

El conductor de “De primera mano” reveló que la pareja de famosos concluyó su relación, debido a cuestiones monetarias. En un inicio, Christian Nodal consentía a Belinda con costosos obsequios, e incluso, cuando ella tuvo que viajar a España, él cubrió todos los gastos para su comodidad y el de su Staff.

Sin embargo, hay que aclarar que estos regalos no fueron petición de la modelo y empresaria, sino que se trataron de detalles que su pareja tuvo con ella para “halagarla”.

“Nodal empezó regalándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda con un staff de cinco personas. Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién crees que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién crees que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía”, dijo Gustavo Adolfo.

Foto: Instagram Belinda

En varias ocasiones el comunicador ha comentado que no hay culpables, solo que Nodal quiso sorprenderla todo el tiempo que duró su relación y también reveló, que la cantante la está pasando mal tras su separación.

“Me cuentan que Belinda está en grito, que no quieren saber nada del mundo, nada de nada, que está en la depresión total. Está llorando. Pero la culpa no la tuvo Belinda, eh, la culpa la tuvo Nodal por querer complacer, para apantallar, para tenerla en la bolsa de su corazón. Muy talentoso, pero Nodal es un chamaco y Belinda es una mujer. Aquí no es hablar mal de nadie porque los dos salieron lastimados. Él se puso rayones en el cuerpo. Cada quien se va con su golpe. Moraleja, el dinero es de Nodal y el dinero es para gastarse, él tomó la decisión”, aseguró Infante.

Christian Nodal (Medios y Media/Getty Images)

Sin embargo, no todo es polémica en este tema del porqué terminaron Belinda y Nodal, ya que la famosa que no solo ha destacado por su rama musical, sino que tiene toda una trayectoria de más de 20 años, en donde ha incursionado en los negocios y ha colaborado con reconocidas marcas de ropa, calzado y joyas.