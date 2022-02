Cristian Sánchez enternece las redes mostrando cuánto ha crecido su hija Gracia

Como ya es habitual, el animador Cristian Sánchez volvió a compartir imágenes de su tierna hija Gracia. Sin embargo, todos quedaron impresionados, incluyendo el propio presentador, sobre cuánto ha crecido la niña.

El esposo de Diana Bolocco suele utilizar sus redes sociales para compartir con los seguidores momentos familia y profesionales. En ese contexto, sorprendió a los cibernautas con un video donde evidencia lo grande que está.

Así está Gracia, la hija de Cristian Sánchez y Diana Bolocco

En el material se puede ver a la pequeña cuando apenas era una bebé y antes se aprecia cómo luce en la actualidad, con 6 años de edad.

“No lo puedo creer… no quiero que crezca más”, escribió Cristian Sánchez para la publicación que suma 22 mil ‘likes’. Los comentarios no se hicieron esperar y los fans llenaron el registro de mensajes positivos y comprensivos.

“Hermosa, me pasa lo mismo con los míos”, “ninguna mamá quiere que sus hijos crezcan”, “preciosa, es igual a sus papis”, “cómo puede ser tan linda”, “belleza, me encanta al igual que Facu”, “No, qué ternurita” y “tierna y dulce”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe destacar que Facundo, el otro hijo que tienen Cristian Sánchez y Diana Bolocco, e lleva muy bien con su hermanita. Esto lo dejó demostrado su propia madre hace unas semanas, con una imagen que vale oro.

“Me encanta verlos juntos. Se quieren, se apañan, se ayudan (también pelean)”, señaló Diana Bolocco, quien luego afirmó que no sabe qué sería de su vida sin ellos.

“Siempre pienso lo diferente que sería la vida de uno sin el otro. Amor de hermanos”, recalcó la presentadora del matinal Mucho Gusto, de Mega.

Gracia y Facundo, los hijos de Diana Bolocco y Cristian Sánchez. Foto: Instagram @dianaboloccof

El mensaje de Cristian Sánchez a su fallecido hermano

A seis meses de la partida de su hermano Aníbal, Cristian Sánchez se manifestó con un emotivo mensaje en redes sociales. El animador le dedicó algunas palabras, indicando que lo ve reflejado en sus hijas, en situaciones cotidianas, e incluso en sus sueños.

“Cuchumbi lindo, han pasado ya seis meses... ¡pero siempre estás! En mi corazón, en mis recuerdos... ¡Te veo en todas partes! Te veo en la Cotepinita y en la Emi, te veo en los ojos de la Ángeles, te veo en el aguilucho que permanentemente nos viene a visitar en el jardín, te veo en cada cosa que me pasa y digo ‘este es Cuchumbi que me quiere decir algo’”, señaló.

“Te veo en sueños (muchas veces, ¡y cada vez más reales!). Te veo en la calle cada día, en cada esquina. Se me paran los pelos porque creo que te veo, ¡y no eres tú! Pero estás en todos lados y me gusta”, agregó el animador, indicando: “Me encanta tenerte cerca y sentirte cerca... con esos ojos celestes gigantes y esa sonrisa que nunca se apagará. ¡Te quiero mucho!”.

Recordemos que Aníbal falleció a los 39 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer. La información fue dada a conocer por la animadora y esposa de Cristián Sánchez, Diana Bolocco, quien lamentó el fallecimiento de su cuñado mediante una publicación en redes sociales.