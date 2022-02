Oriana Marzoli y su ex novio son detenidos en España por intensa discusión que acabó en el hospital

Un verdadero bochorno. Ese es el escenario que protagonizaron Oriana Marzoli y su ex novio, Eugenio Gallego, la mañana del domingo. La actriz de origen venezolano fue detenido junto al hombre, luego de una intensa discusión que tuvieron en su departamento ubicado en Madrid.

De acuerdo a medios españoles, las autoridades llegaron al sitio e informaron que hubo “agresión mutua”. Gritos, golpes y destrucción de objetos fueron los hechos que alertaron a los vecinos, quienes decidieron llamar a la policía.

Oriana Marzoli acabo con crisis de ansiedad

La ex chica reality, recordada por su participación en Amor a Prueba, fue detenida y seguidamente llevada a un hospital para recibir atención médica por las lesiones. Según los reportes policiales, ambos quedaron con heridas y ella terminó con una fuerte crisis de ansiedad.

En el programa Viva la vida, el panelista José Luis Galiacho detalló que la caraqueña se encontraba “en un estado de euforia desmesurada y con varios cruces de actitudes violentas”.

Trascendió además que, pese a las agresiones, Oriana Marzoli y Eugenio Gallego no han formalizado denuncias en contra del otro. Es recordar que ambos vivieron una relación de un año, la cual inició en 2018. Sin embargo, su historia fue catalogada de “rara, siempre en discusión y con movidas” extrañas.

El ex pololo de Oriana Marzoli, Luis Mateucci, dijo en entrevista con Las Últimas Noticias que conocía a Eugenio Gallego y lo calificó como un tipo “sacado” (enojón). “Siempre tiene mujeres a la vista... es tan intenso y de relaciones tóxicas como Oriana. No me extraña lo que está pasando”, dijo.

No es la primera vez que Oriana Marzoli está involucrada en polémicas públicas. Foto: Instagram @orianagonzalezmarzoli

Aylén Milla dejó de seguir a Oriana Marzoli

Oriana Marzoli confirmó a finales de enero que Aylén Milla la dejó de seguir a través de Instagram y explicó lo sucedido en un capítulo de Algo Pasa con Oriana. “Yo no sabía que esta chica... Aylén iba a enseñar mensajes. Tampoco pensé que fuese nada grave, pero cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos”, partió diciendo.

Todo ocurrió luego que la argentina mostrara la conversación que tuvo con Gala Caldirola, en la que le ofreció disculpas por el trato que le dio durante su paso por uno de los programas, provocando la molestia de la modelo española, quien se refirió a sus excompañeras como “mujeres dementes” por no superar el tema y dejar los conflictos atrás.

Luego de lo sucedido, Aylén Milla le escribió nuevamente a Gala Caldirola y eliminó a Oriana Marzoli de su cuenta de Instagram.

“Yo soy Oriana y ella es Aylén. Y si yo propongo grabar un capítulo y a mí me dicen que sí, yo no entiendo dónde está la obligación, en ningún momento. Sí es verdad que Aylén me dejó de seguir. Le escribí ‘oye, me dejaste de seguir, qué fuerte, pero bueno, te deseo lo mejor’. Ella me dijo claramente que necesitaba mantener cierta imagen y bueno, yo lo respeto, desde aquí con todo el cariño del mundo”, agregó.

“Yo respeto que ella me siga o no me siga. A mí un seguidor más o un seguidor menos me da completamente igual, de verdad. No estoy en esa. Quería aclarar que yo no obligo a nadie, que yo no pongo pistolas en la cabeza, que no pongo pistolas bajo de la mesa”, continuó.