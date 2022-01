La reacción de Gala Caldirola por video de Oriana Marzoli y Aylén Milla: “Supérenme, dementes”

Una curiosa polémica fue la que se generó a raíz de un nuevo video de Oriana Marzoli para su programa de Mtmad, Algo Pasa con Oriana, en el que conversó con Aylén Milla sobre su paso por los realitys chilenos. Y es que las modelos repasaron a algunos compañeros de pantalla como Luis Mateucci y Gala Caldirola.

Sobre esta última, recordaron cuando Aylén Milla le pidió disculpas a Gala Caldirola por el trato que le dio durante su paso por uno de los programas. “¿Te sentiste muy cruel en el reality?”, preguntó Oriana Marzoli, a lo que la argentina contestó: “un poco, es que no debería habérmela agarrado con ella, sino con él (Marco Ferri)”.

Posteriormente, Marzoli leyó el mensaje que su amiga le envió a Gala Caldirola y le preguntó si esta se disculpó por tirarle agua, a lo que Aylén Milla contestó negativamente. “No se puede ser tan buena en esta vida”, remarcó la controversial participante de ¿Volverías con tu ex?, quien luego imitó el acento de la española al leer su respuesta.

“Esto entraba dentro de un juego (...) Todos somos víctimas de todo, porque esto es una realidad”, señaló posteriormente, destacando su imitación. “Que por favor, se rió todo Chile de la imitación. Fue buenísima, espectacular”, insistió, recordando la actitud de la española con su pareja en ese entonces.

“¿Ella luego cómo estuvo con mi novio? Le importó tres carajos estar con mi novio”, dijo.

La respuesta de Gala Caldirola por video de Oriana Marzoli y Aylén Milla

Tras el estreno del nuevo capítulo de Algo Pasa con Oriana, la cuenta @realityculiao compartió un extracto de la conversación entre Oriana Marzoli y Aylén Milla, en la que también aludieron a Michelle Carvalho y Luis Mateucci.

Sin embargo, el clip llegó hasta los oídos de Gala Caldirola, quien les envió un contundente mensaje a las modelos a través de los comentarios. “¡Supérenme mujeres dementes! Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas. Viajé, viví en 3 países diferentes... ¿Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí?”, escribió.

Gala Caldirola reaccionó a video de Oriana Marzoli y Aylén Milla "¡Supérenme mujeres dementes!", dijo la española (Instagram)

Sin embargo, no fue la única, ya que los otros aludidos también se pronunciaron en la sección de comentarios. Michelle Carvalho se hizo presente escribiendo “Hay cosas que no cambian”, mientras que Luis Mateucci preguntó: “¿No hay otro ex en la vida de Oriana? Todos los meses me dedica un programucho de YouTube, ¡Dios!”.