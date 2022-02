Mariela Sotomayor repasó a Vasco Moulian tras salida de “Zona de Estrellas”: “Está muy mal de la cabeza”

Hace algunos días, Mariela Sotomayor reveló que fue desvinculada de Zona de Estrellas, mediante una publicación en redes sociales. La periodista compartió una fotografía junto al equipo del programa y la acompañó con un mensaje para sus colegas.

Si bien no entregó detalles sobre su salida en aquella oportunidad, días más tarde entregó su teoría en torno a los hechos que habrían motivado su despido. Según indicó, todo apuntaría a un conflicto que protagonizó con uno de los integrantes del programa.

“Yo creo que mi salida se debe a un tema puntual, que tuvo que ver con un episodio vivido la semana pasada y en el cual en estos momentos prefiero no ahondar, porque significó para mí una gran decepción”, dijo, sin entregar información sobre el otro involucrado.

Mariela Sotomayor reconoció conflicto con Vasco Moulian

A días de sus declaraciones, Mariela Sotomayor volvió a referirse a su salida de Zona de Estrellas, pero esta vez dio a conocer la situación que enfrentó en el programa y confirmó un conflicto con Vasco Moulian, luego de la entrevista que le realizó a Iván Cabrera, por la polémica con su expareja Antonella Muñoz.

“Yo creo que él no está bien, yo creo que él está muy mal de su cabeza, emocionalmente...”, dijo en un comienzo la periodista, indicando que “el día que se suscitó esta situación fue un día en que él estaba especialmente descompensado”.

“Desde que yo llegué ese día al canal lo sentí muy raro, casi como estas personas que de repente están medias poseídas, la mirada no es la misma, la voz no es la misma, el saludo no es el mismo”, señaló en conversación con Duplos.

Mariela Sotomayor indicó que ese día, se encontró “con un compañero que yo sentí que quería desacreditar mi trabajo, quería menoscabarme, aportillar mi trabajo haciéndome sentir que aquí la noticia central no era la de Iván ni las acusaciones, era ‘qué actitud había tenido yo con Iván cuando habían aparecido las acusaciones’. Entonces empezó en un tono súper pesado, muy falto de respeto”.

Según relató, Vasco Moulian remarcaba: “tú lo hiciste bolsa, deberías pedirle perdón”. “Llegó a un punto tan desagradable que yo miro a la cámara -y esto no ha salido nunca al aire- y le digo a la gente de dirección ‘hasta cuándo, ¿de verdad ustedes creen que es normal que yo esté aquí aguantando a una persona que me está hablando de esta forma?’”, contó la comunicadora.

“En eso baja el director y el editor y les digo ‘chiquillos ¿ustedes no se dan cuenta que él no está bien? ¿No se dan cuenta lo peligroso que es tener a una persona en estas condiciones, hoy día descompensado, en un programa de televisión? ¿Por qué me tengo que bancar yo el mal rato y que esta persona esté aportillando mi trabajo?”, cuestionó.

“¿Estás envidioso de mí?”

Mariela Sotomayor explicó que tras el conflicto decidieron tomarse una pausa, y que regresó momentos más tarde para continuar con el programa. Sin embargo, Vasco Moulian habría continuado con la misma actitud, por lo que la periodista decidió encararlo.

“¿Qué pasa Vasco estás envidioso de mí?”, le preguntó. “Él me miraba con una cara de loco. Ve la nota porque para eso te pagan, pero deja de molestarme por favor”, relató, indicando que al día siguiente fue citada a una reunión por los ejecutivos, pero ella prefirió no asistir para evitar nuevos enfrentamientos.

“Cuando llegué al lunes siguiente me despidieron”, contó la periodista, quien dijo haber sentido “pena y una vergüenza por la humillación que estaba pasando”. “Lo único que atiné fue irme”, remarcó.

“Él tiene santos en la corte y claramente prefirieron quedarse con él, pero encuentro que yo no me merecía ese mal rato y esa falta de respeto… Fue un ninguneo súper gratuito y siento que a lo mejor es conmigo la cosa. Me dejó una herida que todavía me duele un poco”, sostuvo.