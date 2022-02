La teoría de Mariela Sotomayor tras salida de “Zona de Estrellas”: “Creo que se debe a un tema puntual”

Hace unos días, Mariela Sotomayor anunció su repentina salida del programa Zona de Estrellas, tras varios meses participando como panelista. “Queridos amigos, quiero compartir con ustedes que hoy, cuando llegué a grabar el programa “Zona de estrellas”de @zonalatina, se me comunicó que ya no continúo en el programa”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Como no pude despedirme de ustedes en el espacio, lo quise hacer aquí, gracias por haberme permitido acompañarlos en sus casas cada noche”, agregó, deseándole las mejores oportunidades al equipo realizador del programa.

Mariela Sotomayor anunció su salida de "Zona de Estrellas" (Instagram)

Mariela Sotomayor y los motivos de su salida

Luego de comunicar su salida, Mariela Sotomayor repasó su participación en el programa de Zona Latina. “Fue algo que nunca esperé, desde que me sumé al equipo pude ver en términos de rating el aporte de mi trabajo, hecho que me hicieron ver los directivos del programa”, comentó a Radio Agricultura.

Además, reveló su teoría en torno a su repentina desvinculación. “Yo creo que mi salida se debe a un tema puntual, que tuvo que ver con un episodio vivido la semana pasada y en el cual en estos momentos prefiero no ahondar, porque significó para mí una gran decepción”, confesó.

En la misma línea, comentó que lo más feo de todo, fue “no poder despedirme al aire y que hagan de un día para otro como que no existí ahí”. Sin embargo, se quedó con la parte positiva de la experiencia. “Trato de no enfocarme en eso, ya que el momento laboral por el cual estoy pasando es algo de lo que no puedo quejarme y eso es gracias a que hace mucho tiempo me di cuenta de las grandes herramientas que poseo para desenvolverme en otros ámbitos de las comunicaciones”, dijo la periodista, quien maneja su agencia de comunicaciones en paralelo a sus trabajos en televisión.

“Con mi agencia de comunicaciones estamos viviendo un momento de máxima creatividad, trabajo y buenos frutos, así que mi vida sigue igual de ocupada que antes”, remarcó, para luego destacar el lanzamiento del programa Cosas de Mujeres, de Radio Agricultura, emitido los sábados a las 19:00 horas.