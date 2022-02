Daniel Valenzuela habló sobre su relación con Fran García-Huidobro tras polémica en “Aquí se Baila”: “Tengo mucha distancia con ella”

El pasado martes, los panelistas de Me Late confirmaron que el bailarín Darwin Ruz está evaluando tomar acciones legales en contra de Fran García-Huidobro, por el trato que le ha dado durante su participación en el estelar Aquí se Baila, de Canal 13. Daniel Valenzuela entregó su opinión en torno a la polémica y aprovechó de exponer el tipo de relación que mantiene con la animadora en la actualidad.

Según explicó, su vínculo sería muy distante debido a las diferencias que han tenido en el pasado. “Yo tengo mucha distancia con Francisca García-Huidobro, en lo personal, variadas diferencias, en términos personales problemas muy profundos, yo creo que ya intransables”, comentó en el espacio de TV+.

Daniel Valenzuela en "Me Late" (TV+)

“Pese a ello, no me puedo abstraer de que es una muy buena articuladora de momentos polémicos en el programa. Está siendo fundamental en aquello. Pero también bajo la misma modalidad también hay que tener mucho cuidado”, agregó, indicando que “hoy día no es gratuito decir cualquier cosa sobre una persona. Creo que hay que tener mucho más cuidado, más delicadeza”.

Debido a su experiencia con la animadora, Daniel Valenzuela remarcó que Darwin Ruz “de estar devastado puede quedar hasta endeudado”. “Un equipo de 6 abogados para esto (demanda)... tiene que haber alguna certeza de lo que está haciendo para llegar a ese punto”, insistió.