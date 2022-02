La dura crítica de Fran García-Huidobro a la presentación de Yasmín Valdés en ‘Aquí se baila’

Este lunes, en un nuevo capítulo de Aquí se Baila, la presentación de Yasmín Valdés recibió comentarios negativos por parte del jurado. Especialmente por parte de Fran García-Huidobro, quien criticó la coreografía de jazz que realizó junto a su bailarín Luciano Copelli.

“Luciano bailó con energía y Yasmín te noté sin energía”, fue la impresión de Neilas Katinas quien aseguró que lo único que le gustó de ambos participantes fue el look. Asimismo, Connolly dijo que no había precisión en esta pareja y que la presentación fue “muy plana”.

Fran García-Huidobro sobre participación de Yasmín Valdés

Por su parte, Fran García-Huidobro fue la más dura en opinar. “Yo he estado revisando mi participación en el programa, y me he dado cuenta que he sido muy estricta con algunos participantes, más no con usted”, dijo refiriéndose a Valdés.

En este sentido, aseguró que “con usted he sido extremadamente benevolente, y vamos en el capítulo 10, entonces si seguimos usando el concepto de recuperar la memoria del cuerpo, ya no da”. “No podemos estar dos meses recuperando la memoria. Quizás se perdió y hay una amnesia o laguna mental”, agregó.

Luciano Coppelli es la pareja de Yasmín Valdés en 'Aquí se baila'. Foto: Instagram @yasmin_valdes

Del mismo modo, la Fran se refirió a la actitud de Yasmín Valdés diciendo que “si fuera por eso, otro gallo cantaría, porque usted entra aquí y efectivamente pareciera que estamos en un cabaret”.

Sin embargo, aseguró que a pesar de eso “sigue siendo más lenta su coreografía que la de los demás, ya basta, juéguesela con algo que nos sorprenda en serio, porque efectivamente va a llegar un momento en que nadie va a renunciar”.

“Entonces, si no lo recuperamos la memoria de aquí a un par de capítulos, yo creo que vamos a tener que dejar la cuestión hasta acá no más, porque se repiten las mismas críticas, Yasmín, tú lo vas a poder revisar. Yo te he tenido la mayor fe del mundo, a eso me refiero que he sido mucho más estricta con otros participantes”, cerró.

Yasmín Valdés reconoció tensión con Darwin Ruz y Gianella Marengo

El pasado jueves, Yasmín Valdés estuvo como invitada en el programa Me Late de TV+, en donde se refirió a las situaciones que ha enfrentado durante su participación en Aquí se Baila, de Canal 13.

Tras ser consultada por su duelo de eliminación contra Gianella Marengo, quien se integró al espacio recientemente junto a su ex bailarín Darwin Ruz, la actriz reconoció que existe una tensa relación con la pareja.

“Yo no tengo nada en contra de nadie, ni de Darwin, ni de Gianella que, por lo demás, es una súper buena participante. Pero sí me doy cuenta que hay tensión porque ella es muy amiga de Darwin y obviamente quiere proteger a su amigo, prestarle ropa...”, contó.

“Ella nunca anda con nosotros en el grupo, anda en un grupito aparte con su amigo. Esto ha generado una tensión en el grupo, si se quiere. Pero no es por mi lado. Yo saludo y tengo buena onda. Esto va también por la cosa del Covid, que estamos separados en diferentes salas por el aforo, qué sé yo”, detalló sobre su compañera de programa.

Tras conocer las impresiones de Yasmín Valdés, Daniel Fuenzalida le preguntó por la relación actual con su ex bailarín. “Yo lo saludo, pero me esconde la cara. No hay como buena onda. Yo he tratado de saludar pero... Incluso, ha sido mala onda con mi compañero, Luciano, que es tremendo bailarín. Ha sido un súper partner. Luciano es un exquisito”, explicó.