Andrea Valdiri mostró el rostro de Epa Colombia sin maquillaje y llama al amor propio

No cabe duda de que la amistad de Andrea Valdiri y Epa Colombia es real. Y aunque no lo viven demostrando en redes sociales, un video publicado hace algunas horas dejó claro que no solo comparten, sino que se respetan y admiran.

Mientras las dos se encontraban en un yate, rodeadas de otras personas, La Valdiri grabó un video con la intención de mostrar el rostro sin filtro ni maquillaje de Daneidy Barrera, el verdadero nombre de la empresaria de keratinas.

Durante el video se aprecian las pecas de Epa Colombia y suelta una sonrisa algo tímida. Por su parte la barranquillera no paraba de amirarla y afirmar lo hermosa que era.

Así fue el video que grabó Andrea Valdiri de Epa Colombia

“Les voy a mostrar este rostro. Eres hermosa así como eres, así tal cual sin filtro machi”, expresaba la también bailarina mientras se acercaba con la cámara a la cara de Epa Colombia.

“Bellísima, internacional... divina marica. Te amooo”, repetía Andrea Valdiri. Y finalizó diciendo: “Tú eres bella mi amor, siéntete divina”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues muchos coincidieron en que Epa Colombia sí tiene un rostro muy lindo. Y aunque la grabación de La Valdiri parece un mensaje de amor propio, otros usuarios sacaron a relucir que ambas se han sometido a múltiples cirugías estéticas.

“Qué bonita es Daneidy”, “linda con esas pecas, no entiendo por qué se las tapan”, “Yina tú quisieras”, “qué piel tan divina”, “hermosísima”, “lástima que se han hecho tantas cirugías” e “internacional rusa como sus keratinas”, fueron algunas de las reacciones.

Recordemos que Epa Colombia llegó a arremeter contra el cantante Lowe León, ex pareja de Andrea Valdiri, luego de que se separaran antes de que naciera Adhara, segunda hija de la bailarina. Desde aquel momento se entendió que conservaban una amistad.

Y recienmente, en la contundente respuesta que le dio Valdiri a Yina Calderón por haberle llamado “gorda”, Daneidy Barrera volvió a aparecer para defenderla.

Epa Colombia le respondió a Yina Calderón en Instagram

Para nadie es un secreto que la empresaria ha tenido problemas personales y profesionales con Yina Calderón. De hecho, tras pronunciarse sobre el tema de ‘La Valdiri’, Epa Colombia remató con un recuento de lo que pasó entre ellas sobre las keratinas.

“Yo Admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, sencilla, tengo mucho que aprender de ella, pero de que quedó gorda, quedó gorda. Ese cirujano no es. Alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda”, aseguró Yina Calderón.

Desde sus historias de Instagram, capturadas por la cuenta @rechismes dedicada a la farándula colombiana, Epa Colombia decidió defenderla y comenzó diciendo que le encantó la forma en que Andrea Valdiri se le respondió a Yina.

“Me encanta La Valdiri, como peina Yina. Definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice que también La Valdiri está enamorada de ella”, escribió Epa Colombia.

Seguidamente soltó: “En fin linda, no te metas con el amor platónico de Epa Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos”.