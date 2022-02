Mira cómo luce en la actualidad ‘Marcela Valencia’, la rival de “Betty, la fea”

Todo clásico de las telenovelas tiene entre sus tramas a villanos tan memorables como sus entrañables protagonistas. Yo soy Betty, la fea, el exitoso melodrama colombiano estrenado en el año 1999, es un ejemplo de esto.

En la producción de RCN Televisión, la inteligente y poco atractiva economista Beatriz Pinzón tiene que soportar las intrigas y el desdén de un conjunto antagonistas desde que comienza a trabajar en Ecomoda como secretaria de su presidente, Armando Mendoza.

Entre este grupo de villanos que le hicieron la vida imposible a Betty, uno de los personajes más destacados y recordados, sin lugar a dudas, es la imponente doctora Marcela Valencia, la inteligente accionista de la empresa de modas y celosa prometida de Mendoza.

'Marcela Valencia' en "Betty, la fea" | Captura video

Dentro de la ficción, escrita por Fernando Gaitán, la protagonista se gana el deprecio de Marcela desde el primer minuto no solo porque frustra su plan para que su amiga, Patricia Fernández, tome el puesto de secretaria y así la mantenga al tanto de las andadas de su novio.

También porque la arrogante, prejuiciosa y controladora antagonista está convencida de que la economista solapa las aventuras amorosas de su mujeriego futuro esposo y lo manipula. Más adelante, sin saberlo, se convierte en la rival de Betty por el amor del neurótico don Armando.

Dueña de un fuerte y rudo carácter, la elegante y calculadora hermana de Daniel Valencia se ganaba la antipatía de los televidentes con sus permanentes maltratos hacia Betty y las constantes acciones que cometía junto a Patricia para perjudicarla y a su grupo de amigas.

Detrás de este antipático rol, estuvo impecable la histrionisa colombiana Natalia Ramírez, quien llevaba años destacándose en la televisión de su país natal cuando se ganó la oportunidad de encarnar este personaje que la catapultó a la fama internacional.

Desde entonces, han transcurrido 23 años en los que mucho ha pasado en la vida esta actriz que sigue gozando del cariño y reconocimiento del público por su magistral interpretación de la emblemática Marcela Valencia de Betty, la fea.

El aspecto actual de Marcela Valencia, la antagonista de Betty, la fea

Ahora, la intérprete tiene 54 años, el tiempo apenas ha pasado por ella pues luce tan joven como cuando antagonizó Betty, la fea y continúa vigente en el medio artístico.

Tras su extraordinario desempeño en la telenovela más exitosa de la historia, la destacada estrella continuó imbatible expandiendo su trayectoria artística en la televisión y el teatro.

En la pantalla chica, desde la última vez que encarnó a Marcela Valencia, la artista ha dado vida a toda clase de personajes en 16 producciones aproximadamente, según su perfil en Imdb.

¿Quién mató a Patricia Soler? (2015), Las Vega’s (2016-2017), La ley del corazón 2 (2018-2019) y Enfermeras (2020) son algunas de las últimas telenovelas en las que ha actuado.

Mientras, sobre las tablas, la también cantante ha derrochado talento como parte del elenco de numerosas puestas en escenas, como El diván rojo y Betty, la fea en teatro.

No obstante, a pesar de todos los papeles que ha interpretado durante las últimas dos décadas, Marcela Valencia sigue siendo el personaje por el que es más reconocida.

“Betty’ significó muchísimo para mí y marcó un antes y un después. Nunca había podido internacionalizarme y ella hizo que me conocieran en otros países”, expresó a El Tiempo en 2012.

Asimismo, agregó: “Fue algo extraordinario y es imposible compararme como actriz con los papeles que hice previo a esto y los que hice posteriormente”.

“No me ha tocado otro papel tan bien escrito (…). He hecho papeles maravillosos en comedia, drama, melodrama y hasta policíacos”, dijo. “Sin embargo, Marcela me consagró”.

A la par de su carrera como actriz, Natalia actualmente también se desempeña como exitosa empresaria, productora, influencer y publicista.

¿Y su vida personal?

En cuanto a su vida íntima, la eterna Marcela Valencia actualmente se encuentra enamorada de Ricky Díaz, un analista financiero puertorriqueño con el que lleva más de 20 años casada.

De igual forma, Ramírez es la orgullosa madre de una joven de 26 años llamada Gabriela Serrano, fruto del amor de su primer matrimonio con un hombre llamado Gabriel Serrano.

De su feliz vida familiar, exitosa carrera, emprendimientos y sempiterna belleza, la artista da vistazos de manera continua a través de su perfil en redes sociales, como Instagram.

En esta plataforma, la reconocida luminaria actualmente acumula más de 800 mil seguidores.