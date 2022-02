JP Queraltó recordó encerrona sufrida en 2019: “Pensé ‘estos gallos me van a atropellar’”

El pasado viernes, JP Queraltó recordó la violenta encerrona que sufrió en el año 2019, cuando se trasladaba desde su hogar en Chicureo hasta el canal Chilevisión. El periodista entregó su testimonio en el programa Modus Operandi, de Mega, revelando algunos detalles de aquella jornada.

“Estaba hablando por el sistema de Bluetooth del auto con mi papá (…) Cuando veo que los delincuentes se cruzan, veo bajar a cuatro personas. Yo me pongo a gritar, pero como que se me fue la voz para adentro. Recuerdo haberle dicho a mi papá ‘¡me van a robar el auto!’, y el teléfono queda al interior del auto”, partió diciendo.

JP Queraltó reveló que cuando los desconocidos le cruzaron el auto frente al suyo, abrió su puerta. “Veo a los gallos al frente, acá veo a otro con la pistola y a otro lo veo allá. No sé por qué, porque uno no anda con los pestillos abajo, yo decido abrir la puerta, me bajo, me devuelvo para tomar el teléfono y ahí es cuando uno de los delincuentes me pega con la cacha de la pistola en la cabeza. Pesca el teléfono y lo tira al interior del auto”, detalló.

Los momentos posteriores, fueron terroríficos para el comunicador. “Me caigo al piso, siento que me doy vueltas hacia atrás, empiezo a sentir patadas en las costillas, un tipo apuntándome, yo con la mirada decía ‘por favor, no me hagan nada’. Y en un momento yo tirado en el piso, abro los ojos y lo primero que veo es la rueda de mi auto al lado. Ahí yo pensé ‘estos gallos me van a atropellar’. La esquivé, y observo que parte el auto principal, con el que hicieron la encerrona, y luego mi auto”, contó.

JP Queraltó: “Uno podría haberlo perdido todo por una locura de un delincuente”

JP Queraltó reveló que tras la encerrona que sufrió camino al canal, fue auxiliado por un médico que transitaba por la misma zona. Este comentó que el periodista se encontraba en estado de shock, pero que igualmente trató de calmarlo para activar el sistema de redes policiales.

JP Queraltó en "Modus Operandi" (Mega)

El periodista indicó que su vehículo contaba con GPS, y que este llevó a Carabineros hasta un galpón con vehículos con encargo por robo en Puente Alto. Sin embargo, no pudo dar con el suyo. Además, reveló que debido a que las cámaras de seguridad se encontraban apuntando a otra parte durante la encerrona, no pudieron identificar a los delincuentes.

“Ver que una persona te está apuntando con un arma, que tú no sabes si es de verdad o de mentira, pensar en la familia que uno tiene, los hijos, mujer... Uno podría haberlo perdido todo por una locura de un delincuente de haberme pegado un balazo, con el objetivo de llevarse un bien material, que en este caso es un auto”, reflexionó JP Queraltó, tras lo vivido en el año 2019.