"Fue arrastrado por el piso": Juan Pablo Queraltó sufre violento asalto rumbo al matinal de Chilevisión

La mañana de este martes, el periodista Juan Pablo Queraltó fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía al matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión. Según explicó el animador Julio César Rodríguez, el panelista sufrió una encerrona cuando iba saliendo de su casa e ingresando a la carretera con rumbo al canal.

"No solo fue asaltado y le quitaron su auto, sino que fue cobardemente agredido, golpeado y arrastrado por el piso para quitarle su vehículo, el cual entregó sin ningún inconveniente", detalló, señalando que se han mantenido en contacto con él y su esposa Fran Sfeir durante toda la jornada.

En el estudio, la periodista Paulina Rojas comentó que se comunicó con la pareja y que "en la mañana bien temprano me escribió Fran Sfeir y me dice que por favor le avise a nuestro jefe que Juan Pablo había tenido este lamentable suceso". Sobre el asalto, detalló que "él venía al canal. Me llamó la atención que no estuviera su auto, porque siempre llega antes que yo. Hablé con él, y ahora está constatando lesiones porque lo golpearon bien fuerte".

De acuerdo con su testimonio, Juan Pablo Queraltó iba camino al canal cuando se le cruzó un auto con cuatro sujetos en su interior, los que descendieron para obligarlo a entregar su vehículo. En un enlace telefónico, Fran Sfeir entregó más detalles sobre el estado de salud de su esposo. "Qué lata tener que estar hablando nuevamente de un tema así en nuestras vidas. Algo que además parece que fuera tan cotidiano en nuestro país. En lo personal, estoy súper agotada. JP está declarando hace horas, todavía le sangra su cabecita y amanecer con una noticia así es una lata", dijo.

La cantante explicó que el periodista siempre sale cerca de las 06:45 de la mañana, de manera muy tranquila. Luego, tomó la autopista y en el enlace norte-sur, al parecer, lo estaban esperando y le bloquearon el paso. "Él trató de retroceder, pero lo apuntaron con dos pistolas. Son cinco personas, cuatro que se bajaron del auto, al parecer menores de edad", contó.

"Le pegaron con la pistola y le apuntaron al pecho, siendo que él inmediatamente se bajó para entregar el auto. Es la manera en que proceden, más allá del comportamiento de uno", detalló, indicando que un testigo le prestó ayuda y lo llevó a constatar lesiones.

Tras el incidente, aclaró que Juan Pablo Queraltó interpuso la denuncia en Carabineros. Ahora está a la espera de recuperar sus documentos y el vehículo que le fue robado.

