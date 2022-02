Conoce a los hijos en la vida real de los actores de “Café con aroma de mujer”

La reversión homónima de Café con aroma de mujer, el clásico de las telenovelas estrenado en 1994, está afincada desde hace cuatro semanas entre las producciones de habla no inglesa más vistas en Netflix.

Desde su aterrizaje en la plataforma de streaming a finales del año pasado, el romance entre Teresa Suárez y Sebastián Vallejo en los cafetales colombianos se ha convertido en la serie favorita de los usuarios en 19 países.

Dentro de esta producción de Telemundo y RCN, encabezada por Laura Londoño y William Levy, los protagonistas logran vivir felices para siempre junto a su hijo, Fernando, tras superar toda clase de obstáculos e intrigas.

Gaviota, Sebastián y su hijo en el final de "Café con aroma de mujer" | Captura video

En la vida real, los actores nunca han sido pareja, pero sí comparten con sus personajes el hecho de que tienen hijos, al igual que varios de los miembros del elenco de este remake de la ficción escrita por Fernando Gaitán.

Los hijos en la vida real de los actores de Café con aroma de mujer

Aunque muchos no lo saben, gran parte del reparto principal de Café con aroma de mujer balanceó su trabajo en este ambicioso proyecto con sus roles como papás en el mundo real.

Si bien cada uno debutó en esta faceta en momentos diferentes y sus retos son distintos, todos pueden coincidir en que estrenarse en la paternidad ha sido la mejor experiencia de sus vidas.

Por esto, a continuación, te contamos qué actores del elenco estelar esta telenovela son padres en la vida real -además de Levy y Londoño- y te mostramos cómo se ven sus herederos actualmente:

Laura Londoño

La actriz colombiana Laura Londoño, quien encarnó a la humilde recolectora de café “Gaviota”, debutó como mamá con el nacimiento de su hija Allegra en el año 2019.

La pequeña es fruto de su matrimonio con el cineasta Santiago Mora Bahamón, con quien actualmente se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé.

Londoño descubrió que estaba embarazada por segunda vez precisamente en medio de las grabaciones de Café con aroma de mujer, cuando la ropa de su personaje dejó de quedarle.

“Me daba cuenta que la ropa de Gaviota no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre”, contó a emocionada a Telemundo en septiembre del año pasado.

Cabe destacar que, durante esta importante aventura profesional, la estrella estuvo acompañada por su primogénita en las locaciones.

William Levy

El actor cubano William Levy, quien se encargó de darle vida al acaudalado Sebastián Vallejo en esta última adaptación de Café con aroma de mujer, también es padre de dos: Christopher y Kailey Levy.

Sus hijos, nacidos en 2006 y 2010, respectivamente, son frutos de su matrimonio con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, de quien anunció su separación en días recientes.

Lincoln Palomeque

El actor Lincoln Palomeque, quien robó corazones en este melodrama en la piel de Leonidas Salinas, tiene dos hijos pequeños en la vida real: Matías y Salvador Palomeque.

Los pequeños, de cuatro años y casi 12 meses de edad correspondientemente, son producto de su larga relación con la presentadora de televisión y empresaria Carolina Cruz.

Luces Velásquez

En Café con aroma de mujer, Luces Velásquez se encargó de personificar a la matriarca Julia Vallejo, la progenitora de Sebastián, Iván, Bernardo, Marcela y Paula Vallejo.

Al igual que su personaje, la estrella es mamá en la vida real pero solo de una joven: Oriana Lozada, fruto de su matrimonio de más de dos décadas con el cirujano plástico Jaime Lozada.

Antes de quedar embarazada de su unigénita, Velásquez había sufrido la pérdida de varios embarazos y había desistido de la idea de convertirse en mamá ante tan dolorosas vivencias.

No obstante, sin esperarlo, quedó encinta de Oriana, quien nació hace más de 20 años mientras estaba grabando la telenovela Yo soy Betty, la fea. Su sueño hecho realidad hoy es estudiante de Medicina.

Katherine Vélez

La actriz Katherine Vélez se ganó el cariño de todos dando vida a Carmenza Suárez, la amorosa y abnegada mamá de “Gaviota” en Café con aroma mujer.

En la realidad, la estrella también es una madre dedicada, pero de dos jóvenes: Antonia y Mateo, de 20 y 15 años, individualmente.

Sus retoños son la prueba de su amor con su esposo desde hace más de dos décadas, el también actor colombiano Ernesto Benjumea.

Andrés Toro

El galán Andrés Toro, quien encarnó al recordado Aurelio Díaz, también es padre de dos en el plano real: los pequeños Matías y Juan Pablo, de 4 y 5 años.

Los niños son el resultado de su relación con su esposa, la odontóloga Eliana Escobar, con quien lleva poco más de una década casado.

María Teresa Barreto

María Teresa Barreto, quien dio vida a Marcela Vallejo en Café con aroma de mujer, es una abnegada y comprometida mamá de dos: Martín y Belén.

El mayor es fruto de una relación pasada y tiene 12 años; mientras, la menor es fruto de su romance con su actual pareja, Carlos Serrano, y nació en octubre de 2020, poco antes de comenzar a grabar la novela en diciembre de ese año.

Debido a su corta edad, la actriz se llevó a su bebita de un mes y medio al rodaje del melodrama en el Eje Cafetero colombiano.

Sobre este reto, la histrionisa se abrió en una oportunidad compartiendo una anécdota. “Una vez, yo estaba grabando una escena larguísima con William Levy y pensaba ‘Dios mío, ¡hay que sacar esta escena ya!’, cuando de repente escucho a Belén llorar por allá al fondo”, recordó.

“Nadie la escuchaba, pero yo, como mamá, sí... Y no sé cómo terminé la escena, ¡pero lo hice!”, expresó, según recogió el portal El Mundo de España.