Oriana Marzoli luego que Aylén Milla la dejara de seguir: “Me dijo que necesitaba mantener cierta imagen”

Siguen las repercusiones tras el polémico capítulo de Algo Pasa con Oriana, en el que Oriana Marzoli y Aylén Milla hablaron sobre su paso por realitys chilenos y repasaron a algunos compañeros de pantalla como Luis Mateucci y Gala Caldirola.

La argentina mostró la conversación que tuvo con Gala Caldirola, en la que le ofreció disculpas por el trato que le dio durante su paso por uno de los programas, provocando la molestia de la modelo española, quien se refirió a sus excompañeras como “mujeres dementes” por no superar el tema y dejar los conflictos atrás.

Luego de lo sucedido, Aylén Milla le escribió nuevamente a Gala Caldirola y eliminó a Oriana Marzoli de su cuenta de Instagram. Un tema que fue abordado por la venezolana en un nuevo video, en el que aclaró que no han dejado de ser amigas, pero que respetó su decisión.

Oriana Marzoli tras ser eliminada por Aylén Milla: “La querré a distancia”

En el nuevo video, Oriana Marzoli confirmó que Aylén Milla la dejó de seguir a través de Instagram y explicó lo sucedido en el anterior capítulo de su programa Algo Pasa con Oriana. “Yo no sabía que esta chica... Aylén iba a enseñar mensajes. Tampoco pensé que fuese nada grave, pero cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos”, partió diciendo.

“Yo soy Oriana y ella es Aylén. Y si yo propongo grabar un capítulo y a mí me dicen que sí, yo no entiendo dónde está la obligación, en ningún momento. Sí es verdad que Aylén me dejó de seguir. Le escribí ‘oye, me dejaste de seguir, qué fuerte, pero bueno, te deseo lo mejor’. Ella me dijo claramente que necesitaba mantener cierta imagen y bueno, yo lo respeto, desde aquí con todo el cariño del mundo”, agregó.

“Yo respeto que ella me siga o no me siga. A mí un seguidor más o un seguidor menos me da completamente igual, de verdad. No estoy en esa. Quería aclarar que yo no obligo a nadie, que yo no pongo pistolas en la cabeza, que no pongo pistolas bajo de la mesa”, continuó.

Finalmente, Oriana Marzoli remarcó que “cada uno dice y hace lo que se le apetece. Yo no tengo el poder de obligar a alguien de esa manera, alguien de 31 años, no por favor. Yo no he perdido ninguna amiga de nada. Yo a Aylén la querré a distancia y de verdad, cada uno con lo suyo”.