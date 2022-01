Dani Castro alzó la voz tras accidente con su perro: “Estoy tranquila con lo que he hecho”

El pasado martes, los panelistas de Me Late se contactaron con Dani Castro para conocer sus impresiones tras el accidente que sufrió Carolina Mujica al ser mordida por su perro Charlie. La cocinera remarcó su interés por apegarse a la verdad y aclaró que hasta el momento no ha pagado ni transferido nada “porque es un proceso lento después de un accidente”.

“Por suerte llegó a negociaciones y lo importante es que el acuerdo al que llegamos le sirva para rehabilitarse, para su familia o para lo que ella considere apropiado. Yo ya expliqué a través de mis redes sociales lo que yo viví”, agregó, para luego referirse a la tenencia responsable. Uno de los temas comentados tras el accidente.

Dani Castro se refirió al accidente que sufrió Carolina Mujica al ser mordida por su perro Charlie (TV+)

“Mi perro no ha sido devuelto. Está en una fundación con la cual yo trabajo. Lo hemos ido a ver. No había mostrado nada de esto en las redes porque no quería exponer a nadie y lamentablemente cuando ella decide exponerlo, yo también tengo derecho a contar mi historia”, señaló.

“Hay que entender que los accidentes pasan, yo no quise hacerle daño a Carolina. Jamás le haría daño a alguien. Lo que más quise siempre fue ayudar de la mejor manera posible. Lamentablemente se metieron entremedio los medios de comunicación, y eso tergiversó y complicó aún más las cosas. Por eso yo subí lo que subí, que lo tenía escrito hace harto tiempo”, continuó.

Dani Castro tras acusación de abandono: “Me estoy haciendo cargo”

En medio de su testimonio, Luis Sandoval le preguntó a Dani Castro por la acusación de abandono que realizó la víctima en un reportaje emitido por Chilevisión Noticias, en el que se dio a conocer el accidente. Al respecto, la cocinera comentó: “No me puedo hacer cargo de lo que dice, piensa o siente otra persona”.

“Yo estoy tranquila con lo que yo he hecho y con todo lo que voy a hacer (...) Me dolió mucho porque sí hablábamos y tenía una relación con ella. Lo que necesite, voy a estar para ella hoy y siempre, a pesar de lo que haya dicho en Chilevisión, yo no soy rencorosa”, señaló.

“A fines de septiembre hablé con ella. Le mandaba flores y regalos, que era lo que yo podía hacer en ese momento. Porque no había nada concreto que yo pudiera hacer (...) Yo no quiero pelear. Pasó un accidente que le puede pasar a cualquiera. Me estoy haciendo cargo y dando lo mejor de mí”, insistió, asegurando que llegaron a un acuerdo.

“Hay detalles que no puedo entregar y por respeto hay cosas que no voy a decir... Ojalá que este acuerdo económico le sirva y lo pueda usar en su beneficio (...) Ella (Carolina) sabe que puede contactarse conmigo cuando quiera. Tiene la libertad de escribirme si necesita algo, si puedo ayudarla lo voy a hacer”, cerró.