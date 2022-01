Kenita Larraín y su predicción para Tonka Tomicic: “Tiene que cuidarse aquí de...”

Hace unos días, Kenita Larraín participó en un capítulo de Zona de Estrellas, en donde lanzó predicciones en torno a algunas figuras del espectáculo. Tonka Tomicic no fue la excepción y luego de entregar sus impresiones sobre otros famosos, la numeróloga se refirió al futuro de la animadora.

“Le sale un número que... Tiene que cuidarse aquí de... ¿Cómo decirlo...?”, dijo en un comienzo. “No es raro que esté viviendo esto. Le toca transitar un número que tiene que ver... ¿Cómo lo digo para que no sea sacado de contexto...?”, agregó.

“Podría haber cosas que la rodeen, tentaciones y cosas que le van a traer consecuencias. En este período ella va a tener que trabajar mucho el tema del abandono, de finalmente buscar la verdad”, continuó diciendo Kenita Larraín, haciendo hincapié en que la animadora “va a tener que hacer una limpieza respecto a eso y una sanación con respecto a ella misma, en el interior, a lo que todos estamos invitados planetariamente. Pero también las relaciones con los demás. Y en eso también está la pareja”.

“Replantearse todo lo que está emocionalmente”, comentó Jaime Coloma, quien se encontraba presente en el estudio. “Sí. No es un período tan fácil. Este número se asocia con el corazón. Y es un remezón, es replantearse todas las relaciones de amistad, de pareja, la relación con ella misma”, contestó la numeróloga.

Kenita Larraín y relación de Tonka Tomicic con Parived

Mientras Kenita Larraín entregaba sus predicciones para Tonka Tomicic, Vasco Moulian le preguntó por la posibilidad de que la animadora termine su matrimonio con Parived, quien es investigado por el caso de robo de joyas y relojes de lujo internados y comercializados en Chile.

Al respecto, la numeróloga comentó: “Podría ser, pero no tengo la fecha de él. No tengo espacio para ser más precisa. Tendría que tener la fecha de ambos para decir algo así”. “Pero acá podría haber algo muy en el interior, que ella podría sentirse muy abandonada en este momento. Y claramente es algo que no tiene que ver con que tus padres te abandonen, sino que a veces trabajas mucho, o algún quiebre, o te crió otra persona”, agregó.