José Antonio Neme se refiere a situación que enfrenta Tonka Tomicic tras investigación que involucra a Parived

El pasado lunes, Tonka Tomicic alzó la voz al inicio del matinal Bienvenidos, para negar que estuviera siendo investigada por el caso de robo de joyas y relojes de lujo internados y comercializados en Chile, en el que figura su esposo Marco Antonio López Spagui, también conocido como Parived.

Según el reportaje publicado el pasado viernes por Ciper, “López Spagui habría adquirido tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado. La información preliminar apunta a que cheques de la animadora forman parte de la indagatoria y que la fiscalía se encuentra detrás de esos documentos”.

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. Un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión y también una versión distorsionada de los hechos”, señaló la animadora al inicio del Bienvenidos.

Tonka Tomicic remarcó que comenzó su carrera a los 13 años, “hoy tengo 45. Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que formaron y me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”.

“No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable. Solo quiero decir eso, además de agradecer al canal por este espacio, por este tiempo y la confianza para poder hacer yo mis descargos. Para mí son muy importantes para continuar en el día a día en mi trabajo”, cerró.

José Antonio Neme por situación que enfrenta Tonka Tomicic

Luego que se diera a conocer el hecho, José Antonio Neme se refirió al tema en el matinal Mucho Gusto, de Mega. “Yo creo que ha habido un largo proceso de golpes a la Tonka en la televisión, injusto… lo ha pasado mal“, dijo.

“Cuando una persona tiene un tema pendiente con la justicia, tiene que responder y pagar si cometió un delito. No voy a meterme con su marido porque no lo conozco y no conozco los detalles de la investigación. Solamente siento que ella ha tenido un año muy duro“, agregó.

Respecto a la investigación, José Antonio Neme señaló que no entiende cómo los relojes fueron adquiridos con cheques de la animadora. “Si yo voy a comprar algo, teniendo conciencia que es robado, lo último que voy a hacer es dar un cheque que es de mi mujer“, dijo.

“Es una torpeza. Si sé que es robado lo pago en efectivo (…) Pagarle a un contrabandista con un cheque de su mujer es una cosa que no tiene ningún sentido“, cerró.