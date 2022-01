Mira la impresionante transformación de ‘Perla’ de “Alborada” a 17 años de la telenovela

Uno de los personajes más recordados de Alborada, la exitosa telenovela de época que protagonizaron Lucero y Fernando Colunga en 2005, sin lugar a dudas, es Perla.

En el melodrama, Perla es una mujer liberal para la época, solitaria y un tanto resentida con la vida que ejerce la prostitución y está enamorada de Luis Manrique y Arellano.

Dentro de la trama, ambientada en los años del dominio español en México, la joven conoció al galán cuando trabajaba en un burdel y se convirtió en su amante y protegida.

El protagonista masculino decide apoyarla en todos los aspectos para salir del lugar en donde ha trabajado durante años y mejorar su situación.

Su vida parece estar en una buena racha por su particular relación con Luis, pero sus ilusiones con él pronto se derrumban con la llegada de Hipólita Díaz.

Ambas se conocen mientras están alojadas en el convento del pueblo en donde se desarrollan las tramas y mantienen un trato diplomático al comienzo.

No obstante, cuando la guapa Perla descubre que Luis está interesado en Hipólita, sin saber los hechos que en el pasado los unieron, los celos de la joven se encienden.

A partir de entonces, se vuelve una verdadera antagonista para la proveniente de Panamá al encargarse de hacerle la vida de cuadritos con el fin de que se aleje de su amado.

En el teledrama mexicano, la actriz Vanessa Guzmán fue la encargada de encarnar a este complejo personaje, sin familia y con un pasado oscuro, que sufre varias desventuras.

Desde entonces, han pasado 17 años en los que mucho ha acontecido en la vida de la talentosa estrella nacida en México.

El radical cambio de Perla de Alborada a 17 años de la telenovela

En la actualidad, Vanessa Guzmán tiene 45 años, sigue luciendo guapísima, pero con una imagen radicalmente cambiada y se encuentra alejada del medio artístico.

Tras su destacada actuación en Alborada, la también exmiss tuvo un ir y venir en la televisión hasta que decidió poner en pausa su carrera actoral en el año 2020.

En total, desde la última vez que interpretó a Perla, la intérprete encarnó todo tipo de papeles en solo cinco producciones televisivas, pero todas de gran éxito.

Amor mío (2006-2007), Atrévete a soñar (2009-2010), Infames (2012) y Soltero con hijas (2019-2020) son las cuatro telenovelas en las que actuó tras Alborada; según Imdb.

Después de su actuación protagónica en el último melodrama, la estrella se alejó de las pantallas para dedicarse a cumplir un sueño: ser fisicoculturista.

La imagen de Vanessa Guzmán como fisicoculturista

Desde 2017, la actriz comenzó a mostrar en sus redes sociales los cambios en su físico producto de mucho trabajo, disciplina y constancia para irrumpir en esta disciplina.

En cuatro años, con dieta y ejercicios, la artista logró transformar por completo su cuerpo y comenzó a participar en concursos de culturismo.

De hecho, el año pasado causó furor con la metamorfosis mostrada en Vallarta BodyFit, un certamen celebrado en Puerto Vallarta, México, en donde se alzó con tres medallas.

De igual forma, en 2021, se hizo con el tercer lugar en una importante competición en Estados Unidos en donde mostró un cuerpo todavía más tonificado.

Además, la amante del fitness recibió su carnet profesional por parte de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB).

Cabe destacar que el camino hasta la meta no ha sido fácil para Guzmán. En especial, por los comentarios negativos que ha recibido en redes por su musculosa anatomía.

Sin embargo, la atleta ha dejado claro en varias oportunidades que procura no dejarse inquietar por las críticas cuando se encuentra muy orgullosa de todo lo que ha logrado.

Asimismo, aunque ha por ahora está enfocada en seguir creciendo en su carrera como fisicoculturista, ha declarado que no se va a retirar de la actuación.

“Cuando comenzamos la preparación le dije (al entrenador): ‘Si en este tiempo se me atraviesa otro proyecto como actriz mi prioridad es mi carrera y tendremos que pausar la preparación’. Yo no me he retirado de la actuación ni pienso hacerlo…”, dijo a TVNotas el año pasado.

¿Y su vida personal?

En cuanto a su vida personal, la eterna Perla de Alborada es muy hermética al respecto, pero aparentemente se encuentra soltera.

Asimismo, se sabe que la artista con más de 830 mil seguidores en Instagram es la orgullosa mamá de dos: un joven de 22 años y un adolescente de 14.

El mayor se llama José Eduardo Rodríguez y es fruto de su pasada relación con el también actor Eduardo Rodríguez.

Mientras, el menor de sus retoños es producto de su fallido matrimonio con el actor Uberto Bondoni y se llama igual que su papá.

Por otro lado, a finales del año pasado, Vanessa vivió una gran alegría cuando su primogénito la convirtió en abuela al recibir a su primera hija con su novia.