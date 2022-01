La profesional promesa que Ángeles Araya le hizo a Sergio Lagos para el Festival de Las Condes

Para la periodista Ángeles Araya el Festival de Las Condes es un evento que ella “jamás” imaginó ni soñó, sin embargo, su trabajo profesional ahora le entrega la gran oportunidad de animarlo junto a Sergio Lagos. Este 21 y 22 de enero será transmitido a través de Canal 13 en horario prime.

“Para mí esto fue un evento fortuito, lo agradezco y lo tomo como tal. Es una experiencia que jamás imaginé ni soné”, expresó en conversación con Página 7.

Recordemos que actualmente Ángeles Araya trabaja en la conducción del matinal Tu Día, que desde hace algunas semanas reemplazó a Bienvenidos. Por su parte Sergio Lagos es el animador principal de Aquí se baila.

La promesa de Ángeles Araya a Sergio Lagos

Uno de los factores que le encantó a la artista de 41 años es poder animar el Festival de Las Condes junto a Sergio Lagos. Incluso afirmó que “es el mejor partner que uno pudiese tener para un evento como este, pero también para todo, porque él es seco”.

“Hablamos mucho por teléfono. Él es muy empático, pero sobre todo muy generoso”, agregó Ángeles Araya, destacando la seguridad y tranquilidad que Lagos transmite a sus compañeros desde el escenario.

Por tales motivos, la también locutora reveló a Página 7 que le hizo una promesa al animador y se trata de lo que será su desempeño en el Festival de Las Condes. “Yo no tengo experiencia en esto, pero le dije a Sergio: ‘Te juro que voy a estar a la altura de lo que tú necesitas como compañera’”, detalló Araya.

Sobre la respuesta de Sergio Lagos, la artista contó que le dijo: “Disfrutémoslo, lo vamos a pasar bien”.

Ángeles Araya comentó también que la preparación para el Festival ha significado un sinfín de reuniones con expertos en la materia. Esto incluye los diseñadores chilenos que fueron elegidos para el vestuario y quienes están encargados de que ella se sienta cómoda sobre el escenario.

“Sergio me sobrepasa como en 20 centímetros, entonces yo no pretendo estar a su altura en términos de medición. Por eso elegí vestidos que sean lindos, pero sencillos. O sea soy yo, pero un poquito más elegante”, reveló la famosa.

Sobre la posibilidad de saltar luego a la animación del Festival de Viña del Mar, en la Quinta Vergara, Araya fue clara en lo que desea: “Quiero ser jurado”.

Desde finales del año pasado Ángeles Araya anima el matinal 'Tu Día', en Canal 13. Foto: Instagram @angeles_araya_

Su relación con Mirna Schindler en Tu Día

El pasado miércoles, en un nuevo capítulo de Me Late Prime, los panelistas abordaron la crisis que se estaría viviendo en el equipo del matinal Tu Día, debido a las bajas cifras de rating.

En este contexto, Daniel Fuenzalida deslizó otro aspecto que afectaría a los integrantes del programa, y es la mala relación que existiría entre las animadoras Ángeles Araya y Mirna Schindler.

“Teníamos un antecedente, que era el rating que marcó hace dos semanas, que era el más bajo hasta ahora. Solo alcanzó 2,8 en los cinco días de lunes a viernes. Y ahora la situación parece ser la misma. Lleva dos días marcando 2,6, que fue el rating de hoy en cuarto lugar. En tercer lugar está TVN con 4,4, que ha tenido un alza importante el Buenos Días a Todos”, contextualizó Andrés Caniulef.

Tras la introducción de Caniulef, Sergio Rojas entregó detalles sobre la relación que mantendrían actualmente Ángeles Araya y Mirna Schindler quienes, según sus palabras, “no se soportan”.

“Me escribió una persona de Canal 13, me mostró una conversación donde delataba que la relación entre Mirna y Ángeles es a portazo limpio. Pasamos del griterío al portazo. Es tal la odiosidad que han creado entre las dos que no se soportan literalmente porque una cosa no es llevarse bien, y otra es cuando no soportas a tu compañero de trabajo, que sería lo que pasa en este caso”, contó.