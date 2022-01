“La decisión más hermosa”: Maura Rivera muestra increíble antes y después de su mascota adoptada

Un emotivo video fue el que compartió Maura Rivera, quien a través de redes sociales dio cuenta de la transformación que ha experimentado Simba, el ultimo perrito que adoptó junto a su familia. La bailarina publicó el registro junto a un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la decisión que tomó junto a la fundación Ayuda Callejeros y su esposo Mark González.

También manifestó sus intenciones de inspirar a otros para escoger el camino de la adopción de mascotas, por sobre la compra de estas. “Hice este video para que conozcan cómo llegó y cómo está nuestro SIMBA”, escribió en un comienzo.

“No sé si es la canción o su historia, pero me emociona mucho verlo. La decisión más hermosa. ¡Una vez más graciasss @ayudacallejeros y @markgonzalez11! Porque la decisión no fue solo mía. Ojalá esta historia sirva para que se motiven adoptar”, agregó, indicando que “cuando me preguntan qué raza es digo con orgullo ‘ninguna, es adoptado’”.

La llegada de Simba al hogar de Maura Rivera y Mark González

Recordemos que la pareja de famosos adoptó al pequeño Simba en noviembre del año pasado, conmovida por su desafortunada historia.

El cachorro fue recogido por la fundación Ayuda Callejeros (@ayudacallejeros) tras ser abandonado en la calle. Fue diagnosticado con Parvovirus y neumonía, enfermedades que pueden ser mortales para los caninos. Sus fotografías y videos fueron compartidos en el perfil de la fundación, en donde llegaron hasta los oídos de Maura Rivera.

“Conocí su historia y me partió el alma. Ningún animal merece sufrir. Por eso, no lo pensé dos veces y contacté a @ayudacallejeros. Les dije que si podía ayudar en lo que fuera, aunque ya estaba clara mi decisión. ¿Cómo no darle un lugar en nuestra casa a este pequeño inocente? Me robó el corazón apenas lo vi y por lo mismo quiero presentarles con mucho amor al nuevo integrante de nuestra familia: SIMBA”, contó la bailarina en redes sociales.

“Lo esperé con tantas ansias durante todo este día. Muero de amor por él. Gracias @ayudacallejeros por todo lo que hacen. Gracias @markgonzalez11 por apoyarme en todas mis ocurrencias”, agregó, agradeciendo el apoyo durante todo el proceso.